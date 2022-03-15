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Giriş Tarihi: 15.3.2022 11:24 Son Güncelleme: 15.3.2022 11:24

British Shorthair Nasıl Yetiştirilir? British Shorthair Özellikleri Nelerdir?

British Shorthair Nasıl Yetiştirilir? British Shorthair Özellikleri Nelerdir?

Kediler can dostumuzdur. Farklı türde bulunan kedilerin ortak özelliği, ilgiye ihtiyaç duymalarıdır. Pek çok insan kedi sahiplenmek ister fakat kedilerin türleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları için öncesinde araştırma yaparlar. Görünüşleriyle ve sakinliğiyle ilgi çeken British Shorthair kediler ise özellikleri ve bakımı ile merak uyandırmaktadır. Pek çok hayvan sever bu tür kediler hakkında bilgi sahibi olmak ister. İşte bu yazımızda sizler için, British Shorthair Özellikleri ve Bakımı: British Shorthair Nasıl Bakılır ve Yetiştirilir? konusuna dair detaylara yer verdik.

Kedi sahiplenmek sadık bir dost aramak kadar özel bir şeydir. Bu durumda kedi sahiplenmek isteyenler için pek çok kedi türü bulunmaktadır. Kimi kediler türlerine özgü olarak saldırgan ve hareketli iken, kimileri uysal ve sadıktırlar. Tatlılığıyla dikkat çeken sevimli British Shorthair kediler, pek çok kişinin merak ettiği türlerden birisidir. Tam bir evcil hayvan kategorisine giren British Shorthair kediler, sahibine karşı sadıktırlar. Ortama alıştıktan sonra son derece oynak olan bu kediler, çok sevilen türlerdendir. Evde British Shorthair kedi beslemek isteyenler, özellikleri ve bakımı hakkında derin bilgiye ihtiyaç duyarlar. Sevgi yumağı bu kediler hakkında bilgi sahibi olmak, bakımı konusunda size büyük fayda sağar.

British Shorthair Özellikleri Nelerdir?

British Shorthair kediler, bakır renkli gözlere sahip, son derece güçlü ve uysal bir türdür. Sevimliliğiyle dikkat çeken bu kedilerin bilinmesi gereken özellikleri vardır. Özellikle kedi sahiplenmek isteyenler için bu türe dair özellikler dikkate alınmalıdır.

Çok popüler olan British Shorthair kediler, uysal olmalarının yanında sadık kedilerdir. İlk zamanlar sakin gibi görünse de, sahibine ve ev ortamına alıştıktan sonra oyun oynamayı sever ve sahibiyle uyum sağlar.

Kısa ve yoğun tüy yapısına sahip olan bu kediler güçlü ve dengelidir. Bulunduğu ortama kısa sürede adapte olan bu kediler sessiz bir tür oldukları için miyavlamak yerine mırıldama sesleri çıkarırlar. İlgiye ihtiyaç duyan bu kediler, ilgisizlik durumlarında strese girebilirler. Bunun yanı sıra kucağa alınmaktan ve kucakta taşınmaktan pek haz etmezler.

British Shorthair kedilerin olgunlaşma süreleri uzundur. Bu süre, 3-5 yılı bulabilir. Bu tür kediler eve gelen yabancılardan haz duymazlar. Bunun dışında sıcaktan da pek hoşlanmazlar. Bu kediler son derece tembel ve meraklıdır.

British Shorthair Nasıl Yetiştirilir?

British shorthair kedilerin bakımına da dikkat etmek gerekir. Bu tür kediler banyoya çok fazla ihtiyaç duymaz. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için dişlerinin fırçalanmasına özen göstermelisiniz.

Kedinizin her gün dişini fırçalamanız yeterli olacaktır. Kedinin göz ve kulaklarının bir bezle temizlenmesi, tırnaklarının haftalık kesilmesi, bakımı için önemli noktalardır. Kedinizin kumunu da sürekli kontrol etmeniz gerekecektir. Kedi kumunun daima temiz olması, oluşacak problemleri önlemesi açısından gereklidir.

British shorthair kedilerin bakımının iyi yapılması, sağlığı açısından önemlidir. Çok tüyleri olan bu tür kedilerin haftada iki veya üç kez tüylerinin taranması önemlidir. Tırnaklarının düzenli kesilmesi, olası mikrop ve parazitin önüne geçecektir.

Kedinizin beslenme şekline de dikkat etmeniz gerekecektir. Kediniz henüz yavruysa, yavru mamasıyla; yetişkin ise yetişkin mamasıyla beslemek, çene sağlığı için önemlidir. Kedinizin sağlığı için, oynadığı oyuncakların düzenli dezenfekte edilmesi büyük önem taşımaktadır.

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British Shorthair Nasıl Yetiştirilir? British Shorthair Özellikleri Nelerdir?
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