British Shorthair Özellikleri Ve Bakımı: British Shorthair Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

British Shorthair kediler, sakinliği seven ve evde huzur isteyen kişiler için çok uygun bir seçimdir diyebiliriz çünkü bu kediler kelimenin tam anlamıyla birer tembeldirler. Bu kedi türü, sık sık yalnız kalmaya ihtiyaç duyan, kendini pek sevdirmekten hoşlanmayan bir kedi türüdür. Fakat, yine de onlarla günün belli zamanlarında oynamalı ve sevgi göstermelisiniz.

British Shorthair Özellikleri

British Shorthair'ler karakter olarak çok sakin bir kedi türüdür. İnsanlar ile ve evdeki hayvanlarla çok iyi geçinen, ortama uyum sağlayabilen, huzursuzluk yaratmayan bir türdür. Zeki bir kedidir, pek yaramazlık yaptığını göremezsiniz. Evde tek başınıza bıraktığınızda da çok fazla agresif tavır takınmaz ve aynı sakinlikle vakit geçirmeye devam eder. Tüm bu nedenlerden dolayı zaten çok tercih edilir çünkü insana pek zorluk çıkartan bir kedi türü değildir.

British Shorthair'in bir diğer özelliği aslında sizi şaşırtabilir çünkü bu kediler aslında oyun oynamayı seven türde kedilerdir. Fakat anlamsız bir şekilde oyun oynamaz. Yani diğer kedi türleri gibi gidip etrafı dağıtmak, öylesine koşmak gibi anlayışları yoktur. Sahipleri ve tanıdıkları ile birlikte hoş vakit geçirmeyi ve de oyun oynamayı severler. Bu nedenle kediler arasında sahibine en düşkün olan kedi türlerindendir desek yanılmış olmayız herhalde.

Bu kediler, uysal ve pasif bir yapıya sahip olduklarından dolayı evde kolayca bakılabilirler demiştik, British Shorthair'lerin bir diğer güzel özelliği de açıkçası çok nadiren miyavlamalarıdır. Bu sayede gece sizlere ve komşularınıza zor anlar yaratmayacaktır.

Sizin evde koyduğunuz kurallara zeki oldukları için bunları anlayarak uyum sağlayacak ve saygı göstereceklerdir. Kucak kedisi kesinlikle değillerdir, özgür yapıdalardır bu nedenle onları çok fazla sıkmanız ilişkiniz sağlığı açısından pek iyi olmayabilir. Dediğimiz gibi, özgür ruhları ve pasif yapıları dolayısıyla bazen British Shorthair'lerin evde olduklarını bile unutabilirsiniz.

Fakat bu, hiç ilgi beklemedikleri anlamına gelmez. Onlara gün içerisinde birkaç defa sevgi göstermeniz, sevmeniz gerekecektir. British Shorthair kediler zaten mimikleri ile sevgiyi istediklerini ya da sevgiye doyduklarını size çok net ifade edebilen canlılardır. Zaten onların sevgi görmek istemediği ve yalnız kalmak istediği bir zaman dilimi olursa bunu çok net anlayabilirsiniz çünkü çok iyi bir gizlenme ustalarıdırlar.

Evin en köhne, en aklınıza gelmeyecek köşesine geçip orada yalnız başlarına vakit geçirirler. Böyle durumlarda onları sevmek için ısrarcı davranmanız pek hoş olmayacaktır. Özgür bırakmak, kendi hallerine bırakmak genelde en doğrusudur. Eğer hareketli, oyuncu ve devamlı ilgi bekleyen ya da size kendini sevdirecek bir kedi arayışındaysanız British Shorthairlerin size uygun olduğunu pek de söyleyemeyiz.

British Shorthair Bakımı

British Shorthair'ler kendilerini temizleyerek aslında oldukça güzel bir bakım yaparlar kendilerine. Bu nedenle, aynı diğer kediler gibi, bakımı kolaydır diyebiliriz. Özgür bir yapısı olan British Shorthair'lerin tüyleri oldukça kısa ve yumuşaktır. Kısa fakat sıktır, bu yüzden düzenli aralıklarla fırçalanması oldukça önemlidir.

Bu kedileri haftada en az bir defa olacak şekilde kedi tarağı kullanarak fırçalamanız gerekecek. Aynı zamanda bu kediler çok fazla tüy dökmediklerinden dolayı kedilere karşı alerjisi olanlara da iyi bir ev arkadaşı olabilirler. Kedi tüyüne alerjisi olan arkadaşlarınız da eve rahatlıkla ziyarete gelebilirler.

British Shorthair Nasıl Bakılır?

British Shorthair'ler, tıpkı diğer kedi türlerinde olduğu gibi diş ve tırnak bakımı önemli olan canlılardır. British Shorthair'lerin haftalık olarak (hatta haftada 2 defa da olabilir) dişlerini fırçalamaya ve onların tırnaklarını iki haftada bir kısaltırsanız çok iyi olacaktır. Bu sayede kendini daha sağlıklı ve bakımlı hisseden kediniz, daha uzun ve güzel bir ömür geçirecek, daha rahat edecektir.

Ayrıca British Shorthair'ler besin ve vitamin ihtiyacı olarak da diğer kedilerden farklıdırlar bu nedenle onlara özel ekstra besin ve vitamin takviyesi yapmalısınız. Piyasada bunun için oldukça fazla besin bulunmaktadır, rahatça bulabilirsiniz. Fakat seçim yaparken kaliteden ödün vermemeye dikkat etmelisiniz.