Gaz, sancıya ve şişkinliğe neden olduğundan dolayı istenmeyen bir sorundur. Sağlığı tehdit etmeyen bir durum olduğundan dolayı birçok insan tarafından önemsiz kabul edilir. Gazın başlıca nedenleri ise hızlı yemek yemek, beslenmeye dikkat etmemek ve yeterli sıvı almamaktır. Genel olarak, sebzelerin gaza neden olduğu bilindiği için brokoli gaz yapar mı, haşlanmış brokoli yetişkinlere ve bebeklere gaz yapar mı sıkça merak edilir.

Brokoli Gaz Yapar mı?

Yeşil sebzelerin birçoğu gaza veyahut ishale neden olduğu için fazla tüketilmesi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Brokoli de onlardan biridir ve çiğe yakın tüketmek gaz oluşumuna yol açabilir. Çünkü bu sebze, lif bakımından oldukça zengindir ve bunlar bağırsakta fermantasyona uğrar. Bu durum ise gaza, sancıya ve şişkinliğe yol açarak rahatsız edici olabilir. Lifli olduğu için hem yetişkinlerde hem de bebeklerde gaz yapabilir. Ancak yine de kararında brokoli tüketmenin sağlık için pek çok faydası vardır. Bunun dışında, gaz oluşumu sadece beslenmeyle değil, bağırsaklara fazla miktarda gaz girmesiyle de alakalıdır. Bundan dolayı, fazla hava yutmaya neden olan davranışlar bırakılmalıdır.

Brokolinin Gaz Yapmaması için Ne Yapmalı?

Bu sebzeyi yerken gaz oluşumunu önlemek için kesinlikle sınırı aşmamaya dikkat edilmelidir. Ek olarak, acı olduğundan dolayı sararan kısımları kesinlikle yenmemelidir. Brokoli, lifli bir sebze olduğu için bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler ve bağırsak sağlığını düzenler. Sonuç olarak sağlık için yararlı olan brokoliyi aşırı tüketmek, mide ile bağırsaklarda gaza ve tahrişe sebep olabilir.

Brokoli tükettikten sonra gaz ve şişkinlik problemi yaşayanlar için aşağıdaki uygulamalar fayda sağlayabilir.

-Brokolinin liflerini yumuşatmak için haşlama veya buharda pişirme usulüyle yapılması tavsiye edilir.

-Aşırı miktarda değil, küçük porsiyonlar halinde tüketmekte fayda bulunur.

-Vücudu alıştırmak için brokolinin yavaş bir şekilde tüketilmesinde fayda vardır.