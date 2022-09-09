Brokoli Kürü Tarifi - Brokoli Kürü Nasıl Yapılır, Kaç Gün İçilmeli, Faydaları Nelerdir ve Kimler Kullanamaz?

Son zamanlarda özellikle koronavirüs salgınından sonra değerini daha çok anladığımız yiyecekler gündeme gelmiştir. Vitaminleri ve besleyici olması sebebiyle birçok besin mutfaklara daha çok girmeye başlamıştır. Hastalıklara karşı doktor kontrolünde kullanılan ilaçların yanında yediğimiz meyve ve sebzeler de oldukça etkilidir. Bağışıklığı güçlendirmek, hastalıklara karşı dirençli olmak için de bu besinlerden hazırlanan içecekler ve kürler oldukça etkilidir. Brokoli kürleri de bunlardan biridir. Mide asidini dengeleyen bu kür bakterilere karşı da oldukça etkilidir. Peki bu kür ne işe yarar? Brokoli kürünün zararı var mıdır? Kimlerin kullanabileceği hakkında tüm detaylar…

Brokoli Kürü Nasıl Yapılır?

Kahraman brokoli kür tarifi de oldukça basittir. İhtiyacımız olan sadece;

250 gram brokoli ve 1litre su.

Hazırlanışı;

Geniş bir tencerede kaynattığınız 1 litre suya brokolileri ekleyip 5 dakika haşlanmasını sağlayın. Haşlanan brokolilerin vitaminini suya salması için birkaç dakika dinlenmesine izin verin. Demlenen brokolileri süzüp suyunu iki ayrı kaba alın.

Brokoli Kürü Ne Kadar Süre İle Uygulanır?

Her gün taze tüketilmesi önerilen brokoli kürü sabah kahvaltısından önce 1 bardak, öğle yemeğinden önce 2 bardak olmak üzere 21 gün boyunca uygulanmalıdır.

Etkili bir sonuç almak adına 21 gün boyunca kesintisiz bir şekilde uygulanmalıdır.

Kaçamak yapmamalı, düzenli bir şekilde uygulanmalıdır.

Brokoli Kürü Faydaları

Uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen bu kürün sağlığımıza oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Brokoli kürünün faydaları şöyledir;

Brokoli kürü mide rahatsızlıkları ve mide asidinin dengelenmesinde etkilidir.

Midenin temizlenmesine yardımcı olur.

Yemek sonrası hazımsızlık gibi rahatsızlık veren durumları engeller.

Yüksek lif oranı ile sindirim sistemini iyileştirir ve korur.

Meme kanserine karşı önleyicidir.

Kadınlarda sıklıkla görülebilen kist oluşumuna karşı etkili bir koruyucudur.

İçerdiği C vitamini ile hücrelerin yenilenmesine, yaraların hızlı iyileşmesine ve cildin onarılmasına yardımcı olur.

İçerdiği kalsiyum ile kemikleri, A vitamini ile gözleri güçlendirir.

Brokoli Kürünü Kimler Tüketemez? Yan Etkileri Nelerdir?

Tiroitleri yavaş çalışanların, tiroit ve guatr hastalığı olanların, gebelik planlayanların, hamilelerin ve emziren annelerin, alerjisi olanların kullanması önerilmez. Hassas bir midede gaz oluşumu ve şişkinlik yapabilir.

Doktorunuza danışarak brokoli kürünü uygulamanız önerilir.

Brokoli kürü uygulanırken tüketilmemesi gereken yasaklı besinler listesi

Çikolata

Kahve

Kafeinli içecekler

Portakal

Ceviz

Portakal suyu

Brokoli kürü uygulanırken etkisini azalttığı için bu listedeki ürünler tüketilmezse kür daha da etkili olmaktadır.