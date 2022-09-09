Brokoli Kürü Tarifi - Brokoli Kürü Nasıl Yapılır, Kaç Gün İçilmeli, Faydaları Nelerdir ve Kimler Kullanamaz?

Son zamanlarda özellikle koronavirüs salgınından sonra değerini daha çok anladığımız yiyecekler gündeme gelmiştir. Vitaminleri ve besleyici olması sebebiyle birçok besin mutfaklara daha çok girmeye başlamıştır. Hastalıklara karşı doktor kontrolünde kullanılan ilaçların yanında yediğimiz meyve ve sebzeler de oldukça etkilidir. Bağışıklığı güçlendirmek, hastalıklara karşı dirençli olmak için de bu besinlerden hazırlanan içecekler ve kürler oldukça etkilidir. Brokoli kürleri de bunlardan biridir. Mide asidini dengeleyen bu kür bakterilere karşı da oldukça etkilidir. Peki bu kür ne işe yarar? Brokoli kürünün zararı var mıdır? Kimlerin kullanabileceği hakkında tüm detaylar…
Kahraman brokoli kür tarifi de oldukça basittir. İhtiyacımız olan sadece;
250 gram brokoli ve 1litre su.
Hazırlanışı;
Geniş bir tencerede kaynattığınız 1 litre suya brokolileri ekleyip 5 dakika haşlanmasını sağlayın. Haşlanan brokolilerin vitaminini suya salması için birkaç dakika dinlenmesine izin verin. Demlenen brokolileri süzüp suyunu iki ayrı kaba alın.
Her gün taze tüketilmesi önerilen brokoli kürü sabah kahvaltısından önce 1 bardak, öğle yemeğinden önce 2 bardak olmak üzere 21 gün boyunca uygulanmalıdır.
Etkili bir sonuç almak adına 21 gün boyunca kesintisiz bir şekilde uygulanmalıdır.
Kaçamak yapmamalı, düzenli bir şekilde uygulanmalıdır.
Uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen bu kürün sağlığımıza oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Brokoli kürünün faydaları şöyledir;
Tiroitleri yavaş çalışanların, tiroit ve guatr hastalığı olanların, gebelik planlayanların, hamilelerin ve emziren annelerin, alerjisi olanların kullanması önerilmez. Hassas bir midede gaz oluşumu ve şişkinlik yapabilir.
Doktorunuza danışarak brokoli kürünü uygulamanız önerilir.
Brokoli kürü uygulanırken tüketilmemesi gereken yasaklı besinler listesi
Brokoli kürü uygulanırken etkisini azalttığı için bu listedeki ürünler tüketilmezse kür daha da etkili olmaktadır.