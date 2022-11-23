Brüt takas nedir? Borsada brüt takas uygulaması nedir, ne demek?

BRÜT TAKAS NEDİR?

Brüt takas, SPK'nin belirlediği kriterlere bağlı olarak hisse senetlerinin takas işlemleri anlamına gelmektedir. Yatırımcıyı korumaya yönelik bir harekettir. Tedbir özelliğine sahiptir. SPK belirli gördüğü durum ve noktalarda hisse senelerini belirli veya belirsiz brüt takas uygulamasına ekler

Brüt takasta olan hisse senetlerinin alım ve satım emirleri, internet üzerinden kapatılır. Emir girişleri telefon aracılığı veya şahsen yapılmasına izin verilir. Brüt takasa alınmış olan hisse senetleri için aynı gün içerisinde alım ve satım işleminin yapılması da mümkün değildir. Sadece nakit olarak alınabilirler.