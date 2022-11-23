Brüt takas nedir? Borsada brüt takas uygulaması nedir, ne demek?

Borsada brüt takas nedir sorusu, SASA'nın brüt takas ile satılacağının açıklanmasından sonra aratılır oldu. SPK tarafından verilen kararla 22 Aralık 2022 tarihine kadar SAS brüt takas ile borsada işlem sürdürecek. Peki, brüt takas nedir? Brüt takas ne demek? İşte detaylar...
BRÜT TAKAS NEDİR?
Brüt takas, SPK'nin belirlediği kriterlere bağlı olarak hisse senetlerinin takas işlemleri anlamına gelmektedir. Yatırımcıyı korumaya yönelik bir harekettir. Tedbir özelliğine sahiptir. SPK belirli gördüğü durum ve noktalarda hisse senelerini belirli veya belirsiz brüt takas uygulamasına ekler
Brüt takasta olan hisse senetlerinin alım ve satım emirleri, internet üzerinden kapatılır. Emir girişleri telefon aracılığı veya şahsen yapılmasına izin verilir. Brüt takasa alınmış olan hisse senetleri için aynı gün içerisinde alım ve satım işleminin yapılması da mümkün değildir. Sadece nakit olarak alınabilirler.
BRÜT TAKAS UYGULAMASI GETİRİLDİ
Borsa İstanbul'dan yapılan KAP açıklaması şöyle:
"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PRDGS.E, CELHA.E, CONSE.E, IMASM.E, SASA.E ve HEKTS.E paylarında 23/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.