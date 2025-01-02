BTP lideri Hüseyin Baş ifade verdi: Adli kontrol talebiyle sevk edildi

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin 22 Aralık 2024'teki toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
SAVCIYA İFADE VERDİ
Hüseyin Baş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Hüseyin Baş, adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Halimliği'ne sevk edildi. Sorgusu tamamlanan Hüseyin Baş, her pazartesi imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolleri şartıyla serbest bırakıldı.