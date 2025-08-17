Bu adam dolandırıcılığın kitabını yazdı: Dolandırıcılık Büronun deneyimli şefinden “Nasıl Dolandırıldım” kitabı

İstanbul'da o şüphelilerin yöntemlerini önce deşifre eden ardından da gözaltına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği personellerinden Osman Girgin meslekten edindiği deneyimleri bir kitapta topladı. Polis Osman Girgin, "Nasıl Dolandırıldım" adlı kitabında hem kendi tecrübelerini hem de mağdurların en çok sorduğu soruları sayfalara taşıdı. Ülkemizde hemen hergün haberlerde gördüğümüz Gayrettepe'nin meşhur merdivenlerinden suç indirerek 13 yıl geçiren dolandırıcılık büronun deneyimli polis memuru Osman Girgin İstanbul'un en ünlü dolandırıcılarının yakalanmasında pay sahibi oldu. Dolandırıcıların emniyete getirilişlerinde de, yargılanmak üzere adliyeye sevk edilişlerinde de hep yanlarında bulundu. Onlarca olay, dolandırılan profesörler, magazin gündemine giren dolandırıcılar ve büyük operasyonlar; Girgin'in 13 yıllık dolandırıcılık kariyerine sığdı. Bu kariyerinde yaşadıklarını bir kitapta toplayan Girgin, fare kapanı görseliyle süslediği ve "Nasıl Dolandırıldım" adını verdiği kitabını yayımladı.
İSİM BABASI MAĞDURLAR
Akademiye hep hayrandım, İstanbul Ticaret Üniversitesinde tam burslu olarak tezli yüksek lisans yaptım hemen ardından doktora için hazırlıklara başladım diyen Osman Girgin; "Beyoğlu'nda bir kafede oturduğum sırada hocalarım, yaptığım mesleğin kıymetinden bahsedip ileride hatırlamam için küçük küçük notlar almamı söylemişti. O notlar zamanla arşivim oldu ve kitabımın sayfalarına dönüştü. En çok yaşadığımız 34 olayı sıraladık ve insanlar bilinçlensin, dolandırılmasın diye bu kitabı yazdım. Mağdurlardan en çok şu cümleyi duyardım: "Nasıl dolandırıldım, nasıl bu numaraya kandım." Ben de kitabıma bu sözden yola çıkarak isim verdim." Dedi anlatmaya başladı.
"EN BÜYÜK TEPE GAYRETTEPE"
Dolandırıcılardan da en çok "Bizi nasıl yakaladınız" sorusunu duyuyoruz. Duydukça yaptığımız meslekle gurur duyuyoruz. Bu asayişin merdivenleri de o yüzden meşhur. Çokça bilinen bir dizide de denildiği gibi "İstanbul'un en büyük tepesi Gayrettepe." Sebebi şu: Dolandırıcıları yakalamak kolay, biz hep gölgedekilerin peşindeyiz. Hep yöneticileri yakalamak için çalıştık ve kendilerini yakalanmaz sanan o kötü ünlü isimleri yargılanmaları için o merdivenlerden indirdik.
ÇAĞIN SUÇU DOLANDIRICILIK
Yeni bir çağdayız, teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla suçlular da gelişen dünyada kendilerini geliştiriyor. Ancak bizim yöntemlerimiz onlardan da hızlı gelişiyor. Şimdi kripto sistemlerle yasalardan kaçabileceklerini sanıyorlar. Oysa dijital dünya sokaktan daha görünür. Her bir hareket bir iz bırakıyor ve biz de o izin peşindeyiz.
"ÖNCE KENDİNİZİN POLİSİ OLUN"
Genelde mağdur olarak tarif ettiğimiz taraf erkekler oluyor. Kadınlardansa erkekler, bizim karşılaştığımız olaylara göre altı kat daha fazla mağdur ediliyor. Önce şunu düşünün: Bedava peynir sadece kapanda bulunur. Bu sebeple kitabımın kapağında kapan var. Örneğin "Alo" dolandırıcılığı. Bir polis veya devlet görevlisi neden benden para ister diye düşünün. Önce kendinizin polisi olun. Ticaretten samimiyet ve resmi olmayan yöntemlerden kaçının. Çünkü dolandırıcı en çok bir insanın güvenini silah olarak kullanır.