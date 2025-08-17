Bu adam dolandırıcılığın kitabını yazdı: Dolandırıcılık Büronun deneyimli şefinden “Nasıl Dolandırıldım” kitabı

"ÖNCE KENDİNİZİN POLİSİ OLUN"

Genelde mağdur olarak tarif ettiğimiz taraf erkekler oluyor. Kadınlardansa erkekler, bizim karşılaştığımız olaylara göre altı kat daha fazla mağdur ediliyor. Önce şunu düşünün: Bedava peynir sadece kapanda bulunur. Bu sebeple kitabımın kapağında kapan var. Örneğin "Alo" dolandırıcılığı. Bir polis veya devlet görevlisi neden benden para ister diye düşünün. Önce kendinizin polisi olun. Ticaretten samimiyet ve resmi olmayan yöntemlerden kaçının. Çünkü dolandırıcı en çok bir insanın güvenini silah olarak kullanır.