Bu Anneler Günü’nde gözyaşlarım dinsin

Tunceli'de 2020 yılında korkunç bir şekilde cinayete kurban giden 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Anneler Günü'nde SABAH'a kapılarını açtı. Doku, "Bir anne olarak, kızıma kıyanların en ağır ceza alması bana en büyük Anneler Günü hediyesidir" dedi. 'Kızımın bir mezarı olsun dua etmek istiyorum' diyen acılı anne, "Artık, gözyaşlarımın dinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Tunceli'de 6.5 yıl önce Çocuk Gelişimi Bölümü'nü okurken ortadan kaybolan Gülistan Doku'nun aradan geçen uzun zamanın ardından yeniden yapılan soruşturma kapsamında, korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan'ın cesedinin bulunması amacıyla yapılan çalışmalar devam ederken kızından gelecek bir haberi bekleyen Bedriye Doku, evinin kapılarını SABAH'a açtı.

Acılı anne, kızının cinayete kurban gittiğini öğrenince acısının ilk günkü gibi yeniden alevlendiğini söyledi. Kızından ayrı geçirdiği altıncı Anneler Günü olduğunu söyleyen Doku, "Gülistan, her zaman hep Anneler Günü'mü ilk kutlayan evladımdı. En son 7 yıl önce Anneler Günü'mü kutladı. 'Anne yine ilk ben kutladım' diyerek mutluluğunu anlattı. Ancak bir yıl sonra kızımı benden kopardılar. Her Anneler Günü'nde kızımdan gelecek bir haberi beklerken ne yazık ki bu Anneler Günü öncesi kızımın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı" dedi.

"EN BÜYÜK HEDİYE CEZA"

Doku, "Bu Anneler Günü'nde kızımdan bir haber bekliyorum. Gidip dua edeceğim, dertleşeceğim, kızıma ait bir mezar olsun. Gülistan'a bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmaları bana verilecek en büyük hediye olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kızım olarak gördüğüm Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın kızımı bana vereceklerine inanıyorum. Bir anne olarak tüm annelerin de bizim sesimiz olmasını istiyorum" diye konuştu.