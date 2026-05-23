Bu bayram kurbanlar kaçamayacak! Tüf tüflü tim kuruldu: Hayvanlara üfleyip…

Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:26

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bu bayram kurbanlar sağlama alındı. Kaçan hayvanları yakalamak için özel tim kurulurken 9 kişilik ekip 1 veteriner hekim ve 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşuyor. Tim kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen hayvanları 'tüf tüf' adı verilen borulardan fırlatılacak iğnelerle sakinleştirip, sahiplerine teslim edecek. 'Kurban yakalama timi' ilk ihbarı bekliyor. İşte detaylar…

Yıldırım Belediyesi, kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kurdu. 1 veteriner hekim ile 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıkları, sağ salim sahiplerine teslim etmek için hazırlıklarını tamamladı. Kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen küçük ve büyükbaşlar, 'tüf tüf' ile sakinleştirilip, sahiplerine teslim edilecek.

HAYVANLARI ÜFLEYEREK ETKİSİZ HALE GETİRECEKLER

Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek 'tüf tüf' adı verilen boruların içine koyulacak sakinleştirici iğnenin dozunu ayarlayıp, üfleyerek kaçak kurbanlıkları etkisiz hale getirecek.

'UYANMALARI UZUN SÜRMÜYOR'

Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Veteriner Hekimi Gamze Kıvrak, "Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da rahat ve huzurlu geçebilmesi için Veteriner işleri Müdürlüğü olarak, kurban yakalama timimizle vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Kaçan hayvanlarımıza üflemeli enjektör vurarak oluşabilecek yaralanmaların önüne geçmekteyiz. Profesyonel ekiplerimiz uygun yerlere enjektörleri batırdıktan sonra zaten hafif bir anestezi olduğu için yaralanma kısa süreli oluyor. Uyanmaları da çok uzun sürmüyor" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM #KURBAN BAYRAMI

