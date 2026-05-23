Bu bayram kurbanlar kaçamayacak! Tüf tüflü tim kuruldu: Hayvanlara üfleyip…

'UYANMALARI UZUN SÜRMÜYOR'

Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Veteriner Hekimi Gamze Kıvrak, "Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da rahat ve huzurlu geçebilmesi için Veteriner işleri Müdürlüğü olarak, kurban yakalama timimizle vatandaşlara hizmet vermekteyiz. Kaçan hayvanlarımıza üflemeli enjektör vurarak oluşabilecek yaralanmaların önüne geçmekteyiz. Profesyonel ekiplerimiz uygun yerlere enjektörleri batırdıktan sonra zaten hafif bir anestezi olduğu için yaralanma kısa süreli oluyor. Uyanmaları da çok uzun sürmüyor" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör