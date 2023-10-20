Bu caniye en ağır ceza verilsin

İstanbul Kadıköy'de 23 yaşındaki Davut Atakov, sevgilisinin gözleri önünde geçtiğimiz cuma konser çıkışı kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Oğlunun ölümü ile yıkılan acılı anne Güler Atakov, SABAH'a konuştu.Anne Atakov, "Oğlum yolda oturan bir cani tarafından kız arkadaşına laf atma sonucu bıçaklanarak hayattan koparıldı. Benim 23 yaşında fidan yavrum gitti. Caninin o olduğunu bile hâlâ bilmiyorum. Arkasından çekilmiş, sansürlenmiş videoyu her yerde izliyorum. Bu olanlara asla razı değilim" dedi.Gözyaşlarına hâkim olamayan Güler Atakov, "Kabullenemiyorum. Bu caniye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyorum. Yüzüne bakmaya, saçını okşamaya kıyamadığım oğlumu elimden aldı. Kalbinden bıçaklanmayı hak edecek ne yaptı? Namusunu korudu. Bir anneyi bu hale düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bir annenin feryadının duyulmasını istiyorum. Söylediklerimi lütfen yetkililer duysun. Yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.