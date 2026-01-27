Bu da lavaş çetesi

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Barış Turgut' organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, işyeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Elebaşının da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, çıkarıldıkları hakimliklikçe tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz" dedi.