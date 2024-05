Bu davayı duyan kadın doğumcu olmak istemiyor: Doktora 21 milyon liralık rekor tazminat şoku

Ülkemizde bir kadın doğum uzmanı down sendromlu bir çocuğun doğmasına sebep olduğu iddiasıyla yerel mahkeme tarafından tam 21 milyon liralık rekor tazminat cezasına çarptırıldı. O doktor SABAH'a konuşarak, "8 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. 25 yıllık hekimim bebeğin tüm tarama testleri negatif çıktı. Bilirkişi raporlarında da suçsuz olduğum açıkça ortada. Bir doktor böyle bir parayı ömrü boyunca çalışsa ödeyemez. Karara itiraz ettik" dedi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş da " Açılan bu haksız davalar nedeniyle ülkemizde doğum yaptıracak kadın doğum uzmanı kalmayacak. Down sendromlu çocuğun doğmasında kadın doğum uzmanlarının bir suçu yok" dedi.

Türkiye'de görev yapan 8 bine yakın kadın doğum uzmanı çok dertli. Türkiye'nin dört bir yanından bin 500'u aşkın kadın doğumcunun katıldığı, Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Türk Jinekoloji ve ObstetrikDerneği (TJOD) Kongresi'nde hekimler, yaşadığı haksızlığa ses yükseltti. Tıbbı kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk olarak tanımlanan 'Malpraktis davaları' kadın doğum hekimlerini hukuki boşluk nedeniyle büyük sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Kadın doğum uzmanları, down sendromlu çocuğu olan bazı aileler tarafından, kendilerine yeterli bilgilendirme yapılmadığı gerekçesiyle fırsatçı avukatlar tarafından açılan davalardan mağdur. Kocaeli'nde görev yapan ve 25 yıllık hekim olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Erkan Türköz, bu kapsamda ilk para cezasına çarptırılan hekim oldu. Üstelik tam 21 milyon lira.









BEN BİR HEKİM OLARAK BUNU HAK ETMEDİM

SABAH'a konuşan Dr. Türköz, yerel mahkemenin kararına itiraz ettiklerini söyleyerek "Down sendromlu olmanın sebebi hekim değildir. Bir hekim olmak için 20 yıl okuyorsun. 25 yıllık hekimsin ama sonuç bu. Üstelik benim yaptığım bir hata yok. Down senrdromlu bebek hekim hatasından olmaz. Genetik bir hastalıktır. Down sendromlu olanların da yaşamaya hakkı vardır. Anne karnında tedavisi bulunmayan bir hastalıktır. Anne karnında tespit edildiğinde gebeliğe son verilir. Benim de iki çocuğum var. Yüzlerce bebek dünyaya getirdim. Yüzlerce aileyi mutlu ettim. Ben bunu hak etmedim " dedi.





Dr. Erkan Türköz





ÜLKEMİZDE KADIN DOĞUM UZMANI KALMAYACAK Dr. Erkan Türköz

Bazı fırsatçı avukatların bazı illerde bilbordlara asılan afişleri örnek olarak veren Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, "Bu fırsatçı avukatlar tüketici mahkemelerine davaları açıyor. Down sendromu genetik bir hastalık. Bunda bizim bir hatamız yok. Ama biz 2 ila 5 milyonluk tazminat davalarıyla karşı karşıyayız. Şu anda 40'a yakın dava Down sendromlu çocuğu olan aileler tarafından açıldı. 6 bin Malpaktis davası ve 60 bin de hekime açılmış soruşturma var. Avukatlık büroları bu aileleri çıkar sağlama amacıyla kullanıyor. Korkarım bu gidişte bu davalardan ülkemizde kadın doğum uzmanı bulamayacağız" dedi.



TAZMİNAT KORKUSUNDAN KADIN DOĞUM BRANŞINI SEÇMİYORLAR

Başkan Prof. Dr. Tıraş "2010 yılında değişen kanunla Malpraktis davalarının önü açıldı. Malpraktis Sigorta uygulaması sonucu yıllar içinde fırsatçı hukuk büroları sigorta kapsamında bulunan bir madde nedeniyle ticaret mahkemelerinde doktorları devre dışı bırakarak direk sigorta şirketleri aleyhinde davalar açmaya başlamışlardır. Kamuda çalışan doktorların bypass edilerek direk sigorta şirketine yüksek meblağlı (2-5 milyon TL) davalardır. Milyonlarca liralık tazminatlar ve davalar nedeniyle eskiden tıpta uzmanlık sınavlarında genç hekimler kadın doğum branşını birinci sırada seçerken artık seçmez hale geldi. Korkarım önümüzdeki yıllarda doğum yaptıracak kadın doğum uzmanı doktorumuz olmayacak" dedi.



21 MİLYONU DUYAN HEKİM DOKTORLUKTAN VAZGEÇİYOR

TJOD Genel Sekreteri Op. Dr. Volkan Kurtaran da "Meslektaşımızın 21 milyon lira tazminata çarptırılmasını duyanlar bu branştan uzaklaşıyor. Yasal faizle bu rakam 40-50 milyon lirayı bulacak. Hayatı boyunca bir doktor bu kadar para kazanamaz. Üstelik suçsuz. Down sendromlu bebek doğumu genetik bir hastalık. Karşıt bir ihmal yoksa kadın doğum uzmanı yargılanmamalı. Down sendromu 600 gebelikten birinde görülüyor. Tarama testleri yüzde yüz 'Down sendromu var' demiyor. Tarama testlerini yapıyoruz. Amniyosentez, genellikle hamileliğin ikinci ya da üçüncü trimesterinde yapılan bir testtir. Down Sendromu gibi kromozomal birtakım durumlar gibi genetik hastalıkları teşhis etmek amacıyla yapılan testir. Her gebeye düşük riski nedeniyle yapılması doğru bulunmuyor. Tarama testleri yüzde 99 ihtimalle sonucu veriyor. Yüzde 99 negatif çıksa dahi yüzde 1 ihtimal geriye kalıyor. Hadi pozitif çıktı. O gebeliği sonlandırmak ne kadar etik. O da tartışma konusu. Hekimi bu ağır yükün altında bırakmayın" dedi.