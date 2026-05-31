Bu ev bize hayat gibi geldi

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu- Ferhuş Mahallesi'nde, TOKİ tarafından inşa edilen 2 bin 93 konut depremzedelere teslim edildi. 3 aylık evliyken evlerini kaybeden Uzungündeş çifti de yeni evlerine kavuşan ailelerden biri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında Uzungündeş çiftinin yeni yuvalarındaki bayram sevincini paylaştı.

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde konuşan Ufuk Uzungündeş, kurada ev çıktığını öğrendiği anı unutamadığını belirterek "Kapıyı açtığımızda 'Burası gerçekten bizim evimiz mi?' dedik. Bu ev bize hayat gibi, bir şans gibi geldi" dedi. Neslihan Uzungündeş ise "Bu evle yeniden doğmuş gibi olduk. Bu eve geldiğimizde bebeğimiz için oda hayalleri kurmaya başladık. Gerçekten bir mucize gibi" ifadelerini kullandı.