Bu gurur bize yeter

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara
'daki Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlere karşı 281 mermi atarak yaklaşık 2.5 saat çatışan ve "Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" sözleriyle hafızalara kazınan 30 yaşındaki şehit polis memuru Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, oğulsuz 10'uncu Babalar Günü'nü geçirdi. Oğlunun acısını ilk günkü gibi yaşadığını belirten Şinasi Bulut, Babalar Günü'nün buruk geçtiğini ancak vatan için verilen fedakârlıktan gurur duyduğunu söyledi. "Bu vatana bir değil bin Fırat feda olsun. Vatan sağ olsun" diyen Bulut, oğlunun sanki bugün şehit olmuş gibi özlendiğini ifade etti.