Bu Hikayeye Erişilemiyor Ne Demek? Instagram’da Bu Hikayeye Erişilemiyor Hatası Neden Olur?

Başlangıçta yalnızca fotoğraf ve video paylaşım amacıyla kullanılan Instagram, zamanla gelişerek iş dünyasında da aktif olarak kullanılan bir yer olmuştur. Kullanıcı sayısı ve etkileşim oranı bakımından en popüler platformlardan biri olan Instagram, sunduğu fotoğraf ve video paylaşımı, hikaye ekleme, mesajlaşma gibi birçok özellikle öne çıkmaktadır. Etkileşimde bulunan kişiler, gönderiler altında mesajlaşabilmekte, hikayelere yanıt verebilmektedir. Kullanıcılar, sadece gönderi paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda hikaye özelliğini de sıkça kullanmaktadır.

Bu Hikayeye Erişilemiyor Ne Demek?

Instagram'ın hikaye özelliği, paylaşımların kalıcı değil, belirli bir süreyle sınırlı olarak görüntülenmesine olanak tanımaktadır. Bu paylaşımlar, 24 saat erişilebilir olup sürenin sonunda otomatik olarak silinir. Ancak kullanıcılar dilerlerse bu hikayeleri profillerindeki "öne çıkanlar" bölümüne sabitleyerek daha uzun süre görünür hale getirebilirler. Bu uygulamada bazen "Bu hikayeye erişilemiyor." hatasıyla karşılaşılabilir. Bu durumun en yaygın nedenlerinden biri, kullanıcının hikayeyi silmiş olmasıdır.

Instagram'da Bu Hikayeye Erişilemiyor Hatası Neden Olur?

Instagram'da zaman zaman "Bu hikayeye erişilemiyor." hatasıyla karşılaşmak mümkündür. Bu durumun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin, kullanıcı hikayeyi silmişse ya da 24 saatlik görüntüleme süresi sona ermişse, bu hikayeyi artık görüntüleyemezsiniz. Ayrıca nadiren de olsa sunucularda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bu hata ortaya çıkabilir. Bu en yaygın olan nedenler arasındadır. Bir diğer olası nedense hikayeyi paylaşan kişi tarafından engellenmiş olmanızdır. Bu durumda da ilgili hikayeye erişim sağlanamaz. Ara sıra olsa da teknik aksaklıktan ya da yavaş bir internet bağlantısından kaynaklı hikayelerin yüklenmesi gerçekleşmemiş olabilir. Bu durumda, internet bağlantısının kontrol edilmesi, hesaptan çıkıp tekrar giriş yapılması veya Instagram uygulamasının güncel olup olmadığına bakılıp güncellenmesi çözüm olabilir.