"Bu işin ustasıyız" diyen İBB ekibinin tehlikeli yıkımı isyan ettirdi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldiYıkımı planlanan 5 katlı bina için İBB'ye bağlı yıkım ekibi tarafından vatandaşlara çalışmaların çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Ancak ekipler iddiaya göre dün çevre sakinlerine haber vermeden ve güvenlik önlemleri almadan yıkıma başlandı. Yıkım sırasında binanın üst katlardan kontrollü şekilde yıkılması yerine alt katlardaki kolonlar kesilince, bina aniden çöktü. Çökme esnasında ise bitişikte bulunan Dursun Sarıtemur'a ait binanın taşıyıcı kolonu patlayarak zarar gördü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan panik sırasında bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tahliye etti.

DURSUN SENTEMUR, "İBB BİZ BU İŞİN USTAYIZ' DEYİP BİNAYA ZARAR VERDİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Bina sahibi Dursun Sarıtemur, "Dün kepçeler geldi, biz de dün akşam mahalle derneği olarak toplantı yaptık. Büyükşehire gidip bu yıkımın durdurulmasını istedik. Sabah dernek başkanımız Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. Sabah geldiklerinde küçük kepçeyle yıkıcıyla geldiklerini; bunun bu binayı yıkamayacağını söyledik. Bizlere 'Biz bu işin ustasıyız ve çarşamba günü yıkacağız' dediler. Biz de bıraktık işimize gittik. Sonra da akşam saat 17.00'de haber geldi. Yan taraftan adam alttan kolonu kesiyor, 5 katlı bina yere yıkılıyor ve o yıkılırken de bizim kolonumuz patlıyor. Şu anda hepsi burada toplanmış sözler, laf anlatıyorlar. Benim karnımı doyurmaz çünkü beni mağdur eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ama şu anda bu yapılan iş yanlıştır. Adam keyfine göre kendi kendine anlatıyor. Ama bu anlatılanlar beni tatmin etmiyor. Çünkü ortada bir mağduriyet var. Bundan evvel de yıktılar, o zaman büyüktü, bu sefer küçük makineyi getirmişler. Daha önce büyük makine ile yukarıdan yıkıp yıkıp aşağıya iniyorlardı. Kolonu alttan kesiyorlar. Bana bu zaiyatı vermişler, ben bunların bedelini, tazminatını, her şeyini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve yüklenici firmadan talep ediyorum" dedi.

NİHAT DOĞAN, "BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ KOLONLARA VURA VURA BİNAYI ÇÖKERTTİLER YAN TARAFTAKİ BİNAYA DA ZARAR VERDİLER"

Mahalle sakinlerinden Nihat Doğan ise, "Baktığınızda şu binanın en üstünden yavaş yavaş kepçelerle başlayıp yıkmak gerekiyordu. Gidip de binanın giriş katından kolonlara vura vura binayı aşağıya çöktürdüler. Tabii ki bu çökümü yaparken de, hemen yan taraftaki binanın taşıyıcı kolonlarına zarar verdiler. Allah göstermesin içeride biri varken yandaki bina da yıkılsaydı ne olurdu. Polis ekiplerimiz sağ olsun en azından yan taraftaki binalardaki vatandaşları boşalttılar. Fakat istedikleri kadar boşaltsalar da İBB gerekli önlemi almadığı için burada vatandaşın binasına zarar verdiler" dedi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMADAN YIKIM YAPILDI

Güvenlik ve tedbir önlemleri alınmadan yapılan yıkım esnasında 5 katlı binanın girişinde bulunan kolonlar zarar görürken, yıkım esnasında binanın yan yattığı ve bitişiğinde bulunan binanın kolonlarının zarar gördüğü anlar kameraya yansıdı. Yıkım sonrası son durum ise havadan dron kamerası ile görüntülendi. Öte yandan kolonu zarar gören binanın boşaltılarak mühürlendiği öğrenildi.