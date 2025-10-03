Bu kentlerde kiralar el yakıyor

Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir belli oldu. Dünyada aylık konut kirasının en yüksek olduğu şehirlerin başında ortalama 4 bin 143 dolarla New York geliyor. Anadolu Ajansı'nın Deutsche Bank'ın araştırmasından derlediği verilere göre, dünya genelinde büyük şehirlerde kira bedelleri son yıllarda hızla yükselirken, rekor düzeyde yüksek konut fiyatları, uzaktan çalışma dalgasıyla birleşerek kira dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Dünyada aylık ortalama konut kirasının en yüksek olduğu şehirlerin başında 4 bin 143 dolarla New York gelirken, bu şehri 3 bin 394 dolarla Boston, 3 bin 332 dolarla San Francisco izliyor. Listenin dördüncü sırasında 3 bin 167 dolarla Singapur yer alıyor. Londra, yüzde 39'luk kira artışı ve 2 bin 985 dolar ortalama kirayla listede beşinci sırada bulunuyor. Bu kenti yüzde 35'lik artış ve 2 bin 720 dolarla Zürih, yüzde 17 yükseliş ve 2 bin 613 dolarla Los Angeles, yüzde 54 artış ve 2 bin 401 dolarla Dubai izliyor. İlk 10'da, yüzde 26 artış ve 2 bin 378 dolarla Dublin, yüzde 32 artış ve 2 bin 358 dolarla Amsterdam da yer alıyor. Listede Türkiye'den hiçbir şehir bulunmadı.