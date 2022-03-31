Bu kez doktor doktoru darbetti! Burnu kırıldı yoğun bakıma alındı



Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ

Başbuğ, fakültede bir doktoru darbederek burnunu kırdığı ve doktorun yoğun bakıma alındığı iddialarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savundu. Ancak böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirten Başbuğ, kamuoyundan özür diledi.

Dr. Öğretim Üyesi E.K'nin bugün konuşmak için odasına geldiğini anlatan Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana hakaret etmeye, beni birtakım şeylerle itham etmeye başladı. Benim kadromun buraya gelirken kendisine sorulmadığı ve beni burada istemediklerini söyledi. Beni burada çalıştırmayacaklarını ve benim buradan gitmemi istedi. Ben buraya Amasya halkına hizmet etmek için geldim, profesörler gelirken doktorlara sorulmaz. Daha sonra kendisi odadan ayrılırken kapımı son gücüyle çarptı, hatta kapı yerinden fırladı kasasıyla birlikte. Ben de arkasından çıktım, daha sonra birbirimize fiziki olarak temas ettik, tek taraflı bir darp olmadı, benim de dirseğimde ve parmağımda kırık var, bir arbede oldu, beraber merdivenden yuvarlandık."