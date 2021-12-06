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Giriş Tarihi: 6.12.2021 14:18 Son Güncelleme: 6.12.2021 14:21

Bu kez kadına iyi hal indirimi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Bu kez kadına iyi hal indirimi

Gaziantep’te sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren kadının cezası iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıla indirildi.

Gaziantep'te sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi öldüren kadına iyi hal indirimi uygulandı.

2 yıl önce sevgilisi olduğu iddia edilen kadın ve onun arkadaşı tarafından boğazı kesilip, bıçaklanarak öldürülen iş insanı Mustafa Şahin davası sona erdi. Cinayet sanığı kadına önce müebbet hapis cezası verildi sonra, iyi halden cezası 15 yıla indirildi.

Gaziantep'te iki yıl önce yaşanan olayda plastik ürenler işletmesi olan iş insanı Mustafa Şahin Mücahitler Mahallesi'nde gittiği bir evde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet masası dedektifleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda iki kadını yakalayarak adalete teslim etmişti. Olayın Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Nurefşan Özsimitçi, ve Esin Çavlı hakkındaki hüküm açıklandı. Kararda iş insanı Mustafa Şahin'i bıçaklayarak öldüren Nurefşan Özsimitçi önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ardından cezası 18 yıla indirildi. Nurefşan Özsimitçi'nin cezası iyi hal indirimi ile 15 yıla düşürüldü. Davanın diğer sanığı Esin Çavlı, ise kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti. Mustafa Şahin, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Bu kez kadına iyi hal indirimi
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