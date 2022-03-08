Bu kez Rabia sokak köpeklerin kurbanı oldu

Olay dün akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesi le birlikte korkup yola fırladı.
OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI
Bu sırada yoldan geçen A.Y.nin kullandığı otomobil Rabia Kallı'ya çarptı. Kanlar içinde kalan talihsiz üniversite öğrencisi sağlık ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olan Kallı, yoğun bakım tedaviye alındı.
AİLESİ ISPARTA'YA GELDİ
Korkunç kazanın ardından Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Rabia Kallı'nın ailesi, haberi alır almaz Isparta'ya geldi. Hastanede önünde açıklamada bulunan baba Emin Kallı, "Kızım köpekten korkmuş, korktuğu için hemen yola fırlamış. Yola fırlayınca geçen araç çarpmış. Tahmin ediyorum araç da hızlı olmamış olsaydı birkaç sıyrıkla atlatırdı. Şu an kendisi yoğun bakımda, umutla bekliyoruz" dedi.
'KÖPEKLER ÜZERİME GELİYOR'Olay anında Rabia Kallı ile beraber yurda yürüyen Hilal Topçu arkadaşının sokak köpeklerinin kurbanı olduğunu söyledi. Yurda doğru yürüdükleri sırada olayın yaşandığını belirten Hilal topçu, " El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana Hilal köpekler üzerimize geliyor dedi. 'Ne köpeği ..?dedim' görmemiştim. Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş dedi. Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiçbir şey yapamadım o anda oldu" diye konuştu.