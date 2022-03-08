Bu kez Rabia sokak köpeklerin kurbanı oldu

'KÖPEKLER ÜZERİME GELİYOR'

Olay anında Rabia Kallı ile beraber yurda yürüyen Hilal Topçu arkadaşının sokak köpeklerinin kurbanı olduğunu söyledi. Yurda doğru yürüdükleri sırada olayın yaşandığını belirten Hilal topçu, " El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana Hilal köpekler üzerimize geliyor dedi. 'Ne köpeği ..?dedim' görmemiştim. Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş dedi. Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiçbir şey yapamadım o anda oldu" diye konuştu.