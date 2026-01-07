Bu kez umut kazandı: Anne karnındaki bebeğe hayat kurtaran müdahale

Emine Altunbaş (43), kan uyuşmazlığı nedeniyle 2 düşük ve 7 ölü doğum yaşadı. Halk arasında kan uyuşmazlığı olarak bilinen "Rh izoimmünizasyonu" hastalığı nedeniyle bağışıklık sisteminin bebeğin kan hücrelerini yabancı olarak algılayarak onlara saldırması sonucu Altunbaş'ın bebeklerinde ağır kansızlık, kalp yetmezliği ve anne karnında ölüm yaşandı. Altunbaş'ın son gebeliğinde Gaziantep Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği ekibi tarafından gebeliğin 12. haftasından itibaren IVIG (damar içi immün globulin) tedavisi uygulandı. 18. haftada ise bebekte gelişen ağır kansızlık nedeniyle, bebeğe anne karnında kan transfüzyonu yapıldı. Her bir müdahale, bebeğin hayata tutunması için kritik öneme sahipti. Yoğun takip ve tedaviler sayesinde gebelik başarıyla ilerledi. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

SONU GÜZEL BİTEN HİKAYE

Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği sorumlusu Doç. Dr. Selcan Sınacı, kan uyuşmazlığının önlem alınmadığında, annenin bağışıklık sisteminin bebeğin kan hücrelerini yok eden antikorlar ürettiğini belirterek, günümüzde erken tanı, koruyucu iğneler, IVIG tedavisi ve gerekirse anne karnında kan nakli ile bu bebeklerin yaşama şansının önemli ölçüde artırılabildiğini kaydetti. Sınacı, "Önceki gebeliklerinde defalarca kan transfüzyonları, defalarca yarım kalan umutlar... Bu kez annenin cesaretiyle, bebekte henüz etkilenme oluşmadan başladığımız fetal IVIG ve kan transfüzyonlarıyla sonu güzel biten bir hikaye... Bugün 1 aylık, sağlıklı bir bebek. Bu kez umut kazandı" dedi. Anne Emine Altunbaş ise, "Çocuk sahibi olmak için çok mücadele ettik. Doktoruma sonuna kadar güvendim ve başardı. Onca acı ve göz yaşından sonra 1 aylık bir bebek sahibiyim" dedi.