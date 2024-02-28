Bu köyde yılda 1 gün her şey tersine dönüyor! Erkekler ev işi yapıyor kadınlar kahveye gidiyor

İnegöl ilçesi kırsal Dipsizgöl mahallesinde yaşatılan Osmanlı geleneği, duyanları ve görenleri hayrete düşürüyor. Kadınların evde bir gününü anlamak, iş yüklerini görerek empati sağlamak amacıyla yaşatılan gelenekte, erkekler gün boyu evden çıkmazken, kadınlar ise sabah saatlerinde evden ayrılıyor. Erken saatlerde ev işine soyunan erkekler önce evlerinin önünü süpürerek işe başlıyor. Ardından ise evin günlük temizlik, yemek ve çamaşır işlerini gün boyu erkekler yapıyor. Kadınlar ise, sabah evden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Gün içerisinde köy kahvehanesine de giden kadınlar, burada çay içip sohbet ederken, zaman zaman da okey oynayarak vakit geçiriyor.

EMNİYET VE JANDARMA GELENEĞE DESTEK VERİYOR

Köydeki dedelerininin ve ninelerinin bu geleneği kendilerine sürekli anlattıklarını belirten köylüler, geleneği yeniden hayata geçirdi. Son 4 yıldır düzenli olarak yaşatılan gelenek sayesinde köydeki aidiyet duygusunun arttığı belirtildi. Son 2 yıldır bu geleneğe Emniyet ve Jandarma mensupları da destek veriyor. Özellikle narkotik polisleri ile jandarma ekipleri, o gün köyde seminer vererek, mahalle sakinlerinin bilinçlenmesini sağlıyor.