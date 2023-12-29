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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Bu nasıl bir vicdansızlık

Çerkezköy Belediye Başkanı Akay’ın, hayata tutunmak için 100 günü kalan SMA’lı bebek adına meydanda stant açılmasına izin vermemesi aileyi üzdü

Bu nasıl bir vicdansızlık
CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı da olan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın, hayata tutunabilmesi için 100 günü kalan SMA'lı Yavuz Batu için valilikten izin alınmasına rağmen, ailesine ilçe meydanında stant açmalarına izin vermediği öne sürüldü. Bebeğin babası Hasan Demirtaş, "Valilikten iznimiz olduğunu ve meydana stant açmak istediğimizi dile getirdim.



Bana, 'Bizim şu anda bir bebeğimiz var, meydana stant açamazsınız. Perşembe günleri pazar kuruluyor, gidin orada açın' dedi. Oğlumun çok az vakti kaldığını, haftada bir gün açılacak standın yeterli olmayacağını söylememe rağmen umursamadı. Henüz aday adayı olmasına rağmen reklama yüz binlerce lira harcayan Akay, bırakın yardım yapmayı, stant açmamıza bile izin vermedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olan bir başkan, bir SMA hastasına destek değil köstek oldu. Bu mu sosyal demokrat bu mu adalet" dedi.

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Bu nasıl bir vicdansızlık
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