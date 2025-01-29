Bu nasıl restorasyon? 21 milyon lira para harcandı ama… AK Partili Atmaca’dan Tugay’a Kültürpark çağrısı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Tunç Soyer, kentin akciğeri olarak tanımlanan Kültürpark'a giriş ve çıkışı sağlayan tarihi kapıları bakım onarıma aldı. 2023 yılında başlayan ve 21 milyon liraya malolan restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıl tamamlandı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler izleyenlere 'Bu nasıl restorasyon?' dedirtti. Görüntülerde restorasyon çalışmaları kısa süre önce tamamlanan 26 Ağustos kapısındaki çelik konstrüksiyonların çürüyüp korozyona uğradığı görüldü.

TUGAY'A ÇAĞRIDA BULUNDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Kültürpark'taki tarihi kapıların her gün önünden geçen binlerce kişinin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirtip İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çağrıda bulundu.

26 AĞUSTOS KAPISI YAYA GEÇİŞİNE KAPATILMALI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde 11 Temmuz 2023 tarihli yayınlanan haberde "9 Eylül ve Montrö kapılarının restorasyonu için 21 milyon lira harcanacak. Yapıların taşıyıcı sistem ve malzeme kalitesi bakımından gücünü yitiren kısımları yeniden yapılacak. Korunan kısımları da sağlamlaştırılacak ve niteliksiz eklerinden arındırılacak' ifadelerine yer verildiğini hatırlatan Atmaca: "Yerinde yaptığımız tespitte maalesef durum hiç de iç açıcı değil." diye konuştu. Kültürpark 26 Ağustos Kapısının yaya girişine hemen kapatılması gerektiğini belirten AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, "Yapılacak işler arasında olduğu duyurulan, üstelik yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan mevcut durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri görmüyor mu? İlla birileri ölecek ya da yaralanacak ondan sonra mı harekete geçeceksiniz? 26 Ağustos Kapısı derhal yaya girişine kapatılıp, ivedilikle bakım ve onarımı yapılmalıdır." diyerek, sözlerini noktaladı.