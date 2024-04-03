Bu özellikleri babanızdan aldınız!

UZUNLUK:

'Babası gibi uzun' cümlesini daha önce onlarca kez duyduk veya kurduk. Bu benzetmeyi bilim de destekliyor. Boy, ebeveynden alınan 700 genetik varyasyon tarafından belirleniyor. Her ebeveynin boy geni farklı çalışıyor. Babadan alınan genler büyümeyi teşvik ediyor bu nedenle boy uzunluğunu etkiliyor.

ÇARPIK DİŞLER:

Babanın diş sağlığı kötüyse annenin diş sağlığı çok iyi olsa bile çocuğun diş sağlığının iyi olma ihtimali azalıyor. Çürük, diş eti sorunları ve tüm diş problemlerinin kaynağında babadan alınan genlerin olması yüksek ihtimaldir.

CİNSİYET:

Babalar, bebeklerin cinsiyetinden %100 sorumludur. X ve Y kromozomu çocuğun cinsiyetini tanımlar. Kızlar babalarından bir adet X kromozomu alırlar ve bu durumda XX genotipi oluşturur. Erkekler ise babalarından Y kromozomu alır ve bu durumda XY genotipi oluşturur. Anne yalnızca X kromozomu aktardığı için cinsiyet kontrolü tamamen babaların elindedir.

GAMZELER:

Güzelliğin işareti olarak kabul edilen gamzeler, yüz kaslarının kısalması sebebiyle oluşan bir kusur olarak tanımlanıyor. Gamzeler baskın bir genetik özellik olarak kabul ediliyor ve genellikle babadan miras kalan genler sayesinde kalıtsal oluyor.

PARMAK İZLERİ:

Her parmak izi kendine özgüdür ve birbirine tıpatıp benzeyen iki parmak izi bulmak imkansızdır. Ancak bir bebeğin parmak izleri babasının parmak izine benzeyebilir. Parmak izi, babadan gelen genetik özelliklerdendir.

HAPŞIRMA:

Güneşe veya parlak ışıklara baktığınızda kontrolsüz bir şekilde hapşırıyorsanız bu özelliğiniz aslında babanızdan genetik olarak aktarılan bir sendrom. Achoo Sendromu olarak bilinen bu sendrom babadan geçer.