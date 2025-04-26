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Giriş Tarihi: 26.4.2025 18:39

Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Diyanet takvimiyle! 2025 Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

2025 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramın hangi tarihlerde kutlanacağı ve tatil süreleri, planlarını yapmaya başlayan vatandaşlar için merak konusu. Şehir dışına çıkmayı düşünenler ve tatil programı hazırlayanlar için Diyanet, dini günler takvimini açıkladı. Peki, 2025'te Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor ve tatil süresi kaç gün olacak?

Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Diyanet takvimiyle! 2025 Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre belli oldu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesinin ardından, tatil planları yapan vatandaşlar bu kez Kurban Bayramı tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor ve tatil süresi kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Bayramın arefe günü 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek.

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Diyanet takvimiyle! 2025 Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?
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