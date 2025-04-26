Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Diyanet takvimiyle! 2025 Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre belli oldu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesinin ardından, tatil planları yapan vatandaşlar bu kez Kurban Bayramı tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor ve tatil süresi kaç gün olacak?