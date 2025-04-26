Bu sene Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Diyanet takvimiyle! 2025 Kurban Bayramı 1. günü ne zaman?

Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre belli oldu. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesinin ardından, tatil planları yapan vatandaşlar bu kez Kurban Bayramı tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor ve tatil süresi kaç gün olacak?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. Bayramın arefe günü 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek.
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe