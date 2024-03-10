Haberler Yaşam Haberleri Bu spor terimlerinden hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımı, neredeyse diğer üçünün tanımında yer alan kelimelerin toplamı kadar kelimeden oluşur?
Giriş Tarihi: 10.3.2024 23:34 Son Güncelleme: 10.3.2024 23:34

Bu spor terimlerinden hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımı, neredeyse diğer üçünün tanımında yer alan kelimelerin toplamı kadar kelimeden oluşur?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Bu spor terimlerinden hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımı, neredeyse diğer üçünün tanımında yer alan kelimelerin toplamı kadar kelimeden oluşur? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan sorunun cevabı.

Bu spor terimlerinden hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük’teki tanımı, neredeyse diğer üçünün tanımında yer alan kelimelerin toplamı kadar kelimeden oluşur?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Bu spor terimlerinden hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımı, neredeyse diğer üçünün tanımında yer alan kelimelerin toplamı kadar kelimeden oluşur? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

10 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Bu spor terimlerinden hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımı, neredeyse diğer üçünün tanımında yer alan kelimelerin toplamı kadar kelimeden oluşur?



SEÇENEKLER

A- Duvar pası
B- Asist
C- Gol
D- Ofsayt (CEVAP)


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Bu spor terimlerinden hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımı, neredeyse diğer üçünün tanımında yer alan kelimelerin toplamı kadar kelimeden oluşur?
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