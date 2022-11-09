Bu yıl 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü olacak? 10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı?

10 Kasım Atatürk'ün vefatının kaçıncı yıl dönümü sorusu yanıt arıyor. Her 10 Kasım'da Atatürk'ün aramızdan ayrılışına dair törenler yapılır, ailecek Dolmabahçe ziyaret edilir. Bu sene de aynı törenler her zaman olduğu ve olacağı gibi devam edecek. Vatandaşlar da "10 Kasım kaçıncı yıl dönümü, kaç yıl geçti?" gibi hüzünlü bir soru yöneltiyor. Peki, 10 Kasım 2022 Atatürk'ün vefatının kaçıncı yılı? 10 Kasım kaçıncı yıl dönümü oldu? İşte detaylar...