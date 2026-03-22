Bu yıl bizim evimize bayram gelmedi

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde bitmek bilmeyen hız sorunu 26 yaşındaki yazılım mühendisi Berkay Şengel'i hayattan koparmıştı. Göztepe mahallesi'nde 19 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda evinin yakınlarında yürüyüş yapmaya çıkan Şengel yaya olarak kaldırımda ilerlerken karşıya geçmek istedi. İddiaya göre arkadaşıyla yarış yapan 23 yaşındaki Azad Baran H.'nin kontrolündeki 10 ALK 654 plakalı araç hız sınırı 20 kilometre olan yerde süratle gelerek Şengel'e çarptı. 22 metre savrulan genç mühendis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Şengel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından aracı bırakarak kaçtığı tespit edilen sürücü Azad Baran H.'nin (23) trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralamadan 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından 5 saat sonra teslim olan Azad Baran H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ACININ TARİFİ YOK
Mahkeme öncesinde SABAH'a konuşan acılı baba Gökhan Hasan Şengel adalet arayışında olduklarını söyledi. Şengel; "Oğlumu öldüren kişi ne ceza alırsa alsın benim acım geçmeyecek ama en üst sınırdan ceza almasını istiyorum. Başka Berkaylar ölmesin, anne babalar ağlamasın. Bu yıl evimize bayram gelmedi. Onsuz ilk bayramım bu. Herkes çocuklarına sarılıp öperken bana evladımın mezarını ziyaret etmek düştü" dedi.