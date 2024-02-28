Bu yıl şubat ayı neden 29 çekiyor? Her 4 yılda bir olmasının sebebi...

Dünya çapında artık yıla özel farklı gelenekler bulunuyor. Ancak en çok dikkat çeken bu günde doğan bireyler oluyor. 29 şubat sadece 4 yılda bir gerçekleştiği için bu günde doğanların ise diğer yıllarda ne yapacağı merak konusu oluyor.
Peki artık yıllar neden var?
Bunun nedeni, her yılın teknik olarak 365 gün uzunluğunda olmamasıdır. Aslında, Dünya'nın Güneş'in etrafında dönmesi garip bir 365,242190 gün sürüyor - ve .242190, her dört yılda bir (neredeyse) fazladan bir güne sahip olmamızın tek nedeni.
Bu yöntem, 0,25'i telafi etmek için her dört yılda bir fazladan bir gün getiriyordu. Ancak takvimi tropik yıldan 0,0078 gün daha uzun olduğu için tam olarak bu takvim denkleşmiyordu. Bu yüzden 16. yüzyılda takviminde bazı değişiklikler yapıldı. o artık yıllar her dört yılda bir artık yıl olmasına karşın bir farklılık getirdi. Bu nedenle 2100, 2200, 2300'de dört yılda bire denk gelmesine karşın artık yıl olarak kabul edilmeyecek.
Bugün hâlâ kullandığımız takvim bu. Peki 29 Şubat olmasaydı ne olurdu diye düşünürsek mevsimlerimiz değişmeye başlayacağını söyleyebiliriz.
Alabama Üniversitesi'nde fizik eğitmeni olan Younas Khan, şunları söyledi: "Artık yıllar olmadan, birkaç yüz yıl sonra Aralık ayında yaz yaşamaya başlardık. Örneğin yılbaşı yavaş yavaş yaz mevsimine denk gelirdi ve kar yerine sıcak havada yeni bir yıla girerdik."