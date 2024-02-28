Bu yıl şubat ayı neden 29 çekiyor? Her 4 yılda bir olmasının sebebi...

Bu yöntem, 0,25'i telafi etmek için her dört yılda bir fazladan bir gün getiriyordu. Ancak takvimi tropik yıldan 0,0078 gün daha uzun olduğu için tam olarak bu takvim denkleşmiyordu. Bu yüzden 16. yüzyılda takviminde bazı değişiklikler yapıldı. o artık yıllar her dört yılda bir artık yıl olmasına karşın bir farklılık getirdi. Bu nedenle 2100, 2200, 2300'de dört yılda bire denk gelmesine karşın artık yıl olarak kabul edilmeyecek.