Giriş Tarihi: 27.05.2026 09:52

Bu yılda gelenek bozulmadı: Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine hastanelik oldu

Samsun’da Kurban Bayramı namazının ardından kesim alanlarında yoğunluk oluştu. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu el, kol ve bacaklarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde yoğunluk yaşanırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bayram namazının ardından kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı.

EL VE KOL BÖLGELERİNDEN YARALANDILAR

El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, kimileri kendi imkânlarıyla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne gelirken, kimileri ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

"BIÇAK ELİMDEN KAYDI"

Acil servislerde yoğunluk oluşurken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kendini yaralayan Mustafa Durak, "Hayvan kesimi yaparken hayvan çırpındı. Bıçak elimden kaydı ve baldırıma saplandı" dedi. Metin Şen ise, "Akacak kan damarda durmuyor. Kurban tekme atınca bıçak kaydı ve ayağıma girdi" diye konuştu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
