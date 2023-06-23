Bu yüzden Erdoğan’a destek verdik: Türkiye’nin karamsar ortama sürüklenmemesi için...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'a desteğini açıklayan Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Partisi) Genel Başkanı Ayhan Bilgen kurmayları ile birlikte seçim sonu değerlendirmesi yaptı. Bilgen, ortak Türkiye politikasının tercihleri olması gerektiğini ve Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu demokratik bir anayasa oluşturmak için vatandaşlarında yasa önerilerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin parti kurullarında yaptıkları görüşmelerde, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme eğiliminin parti kurullarında ciddi bir seçenek olarak görülmemişti.
28 Mayıs'taki seçimin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin test edilmesi bakımından ikinci deneme sayılabilecekti. Türkiye seçimlere ikinci turda iki adayla gitti. Karşısında güçlü, güven veren bir alternatif konulamadığı için özellikle masadaki koltuk hesapları, milletvekili paylaşımı, bakanlık, cumhurbaşkanlığı kavgaları ve tartışmaları Türkiye'yi seçime Erdoğan yanlıları ve Erdoğan karşıtları olarak götürüldü. Kılıçdaroğlu hem HDP desteğini alıp hem de Ümit Özdağ ile protokol imzalaması Türkiye'yi karamsarlık ortamına sürükleyeceği için desteğimizi birinci turda serbest bıraktık fakat ikinci turda Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandık. Çünkü Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi farklı bir yere götürecekti. Türkiye'nin karamsarlığa doğru götürülmemesi için tercihimizi bu şekilde belirledik. Türkiye'nin demokratik yeni ve uzlaşmacı bir anayasaya ihtiyacı var. Ekonomik ve sosyal hakları önemseyen bir anayasaya ihtiyaç var.
Asgari bir geçim standartı gözönüne alınmalıdır. Muhalefetin yapıcı eleştirileri ile düzenleme yapılabilinir. Parti ötesinde sadece Erdoğan' devirmek amaçlı bir muhalefetle bu sorun çözülmez. Ülkemizde muhalefet boşluğu var. Partiler rekabetin ötesinde olumlu muhalefet yaparak yapıcı olur. Bu seçimlerde de vatandaş kaos ortamı yaşatmak isteyen ve güven vermeyen muhalefete destek vermedi. İktidardan yana destek verdi. Seçimlerde iktidar değiştirilir. Eğer iktidar değişmiyorsa o zaman muhalefetin değişmesi gerekir. Muhalefetin bundan ders çıkarması ve değişmesi gerekir. İktidarında kabinede ve ekonomik kararlar alarak planlama içine girdiğini düşünüyorum. Değişim sorunun kapsamı kadar olmalı . Kişinin değişimi ile sorunlar çözülmez.
Tarzının ve politikasının da değişmesi lazım. Seçimde bunu göstermiştir. Erdoğan karşıtı ve parlemento değişim söylemleri ile bir yere ulaşılmadığı görüldü. Barışı, huzuru ve güveni bsağlayacak alternatif değişmedi. Yerel seçimlerde muhalefet için daha kötü sonuç ortaya çıkacaktır. Her şehrin sorunu ve özelliği ayrı olduğu için Erdoğan karşıtlığı ile başarı sağlanamaz. Hizmetler gözönüne alınır. Siyasette bir şeyin karşıtlığı üzerinden alternatif kurulamaz. Kısa süreli birliktelikler, çıkar ortaklıkları, işbirlikleri yapılabilinir ancak gelecek bunun üzerine inşa edilemez.Yerel seçimlerde ise meclis ve başkanlık için yarışa dahil olacağız. Doğru seçim süreci yaşanırse genel seçimdeki sonuç yaşanmayacaktır" dedi.