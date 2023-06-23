Bu yüzden Erdoğan’a destek verdik: Türkiye’nin karamsar ortama sürüklenmemesi için...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'a desteğini açıklayan Türkiye'nin Sesi Partisi (SES Partisi) Genel Başkanı Ayhan Bilgen kurmayları ile birlikte seçim sonu değerlendirmesi yaptı. Bilgen, ortak Türkiye politikasının tercihleri olması gerektiğini ve Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu demokratik bir anayasa oluşturmak için vatandaşlarında yasa önerilerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin parti kurullarında yaptıkları görüşmelerde, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme eğiliminin parti kurullarında ciddi bir seçenek olarak görülmemişti.

28 Mayıs'taki seçimin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin test edilmesi bakımından ikinci deneme sayılabilecekti. Türkiye seçimlere ikinci turda iki adayla gitti. Karşısında güçlü, güven veren bir alternatif konulamadığı için özellikle masadaki koltuk hesapları, milletvekili paylaşımı, bakanlık, cumhurbaşkanlığı kavgaları ve tartışmaları Türkiye'yi seçime Erdoğan yanlıları ve Erdoğan karşıtları olarak götürüldü. Kılıçdaroğlu hem HDP desteğini alıp hem de Ümit Özdağ ile protokol imzalaması Türkiye'yi karamsarlık ortamına sürükleyeceği için desteğimizi birinci turda serbest bıraktık fakat ikinci turda Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandık. Çünkü Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi farklı bir yere götürecekti. Türkiye'nin karamsarlığa doğru götürülmemesi için tercihimizi bu şekilde belirledik. Türkiye'nin demokratik yeni ve uzlaşmacı bir anayasaya ihtiyacı var. Ekonomik ve sosyal hakları önemseyen bir anayasaya ihtiyaç var.