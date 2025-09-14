CHP’li Buca Belediyesi’ne sert tepki: Bu zulüm artık son bulmalı!

Başkan Cihangir Sağır sözlerine şu şekilde devam etti. "Buca'da gelinen durumunun bir vehametini ise şöyle görebilirsiniz. Çöpleri toplayaman belediye birçok farklı noktada çöplerin yakılmasına göz yumuyor ve hatta daha fazlası oluyor. Bu durumun açacağı sorunları hiç mi görmüyorlar? İnsanların sağlıklarını doğrudan tehdit eden bir duruma maruz bırakıyorlar."

BUCA BELEDİYESİ'NİN NE YAPTIĞI DEĞİL NE YAPMADIĞI KONUŞULUYOR

Başkan Sağır, yaşanan durumu "belediyecilik tarihinin utanç vesikası" olarak nitelendirdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşın sokağa çıkacak hâli kalmadı. Mahalleler çöpten geçilmiyor, yollar çukurdan ibaret. Belediye personeli aylarca maaş bekliyor. CHP'li belediye ise hiçbir şey yapmadan seyrediyor. Buca halkı resmen cezalandırılıyor. Bu artık sadece beceriksizlik değil, halkı yok saymaktır!"

CHP'LİLERİN UMURUNDA DEĞİL, BUCA'YI ÇARESİZLİĞE TERK ETTİLER

Cihangir Sağır, CHP'li belediye yönetiminin sorumluluktan tamamen koptuğunu belirterek, "Sadece koltuklarını düşünen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Buca onlar için sadece bir rant alanı. Vatandaşın yaşadığı çileyi görmüyorlar, duymuyorlar. Çünkü bu halkla dertleri yok, çünkü sorumluluk hissetmiyorlar." dedi.

BUCA HALKI BU REZALETE MECBUR DEĞİL

Başkan Sağır açıklamasını şu sözlerle devam etti: "Buca, İzmir'in en güzel ilçelerinden biri ama şu an en geri durumda. Bu zulüm artık son bulmalı. Ne hizmet var, ne umut… Halk yorgun, esnaf çaresiz, gençler umutsuz. Biz bu tabloyu kabul etmiyoruz. Buca halkı bu çürümüş düzene dur diyecek. Buca, liyakatsizliğe mahkûm değildir. Bu tablo artık son bulmalı, aylardır çekilen çile artık son bulmalı, vatandaşımız isyanda."

YAPMAYIN, ARTIK BU ZULÜM SON BULMALI, BÜTÇE KESİNTİSİ YALANINA DEVAM ETMEYİN

Cihangir SAĞIR son olarak: "Çözüm arıyorsanız gelin dedik. Defaatle çağrılarda bulunduk. Yanlış yollara girmeyin dedik. Onlarca kez uyarıda bulunduk. Vatandaşımızın sıtkı sıyrıldı dedik, gelin siyaset üstü davranalım memleketimiz için devletimiz için dedik. Maalesef hiçbir iyi niyetli çağrımıza cevap alamadık. Bunların üstüne üstlük bütçe kesintileri yalanlarını ifade ettiler. Daha biz ne yapalım…! Ama artık yeter, vatandaşımız gerçekleri görüyor, SÖZ MİLLETİN…