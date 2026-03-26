Buca Avrupa’nın havası en kirli ikinci bölgesi! Buca zehir soluyor

Buca'nın Avrupa'nın havası en kirli ikinci bölgesi seçilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, CHP'li Buca Belediyesi'ne yüklendi. Sağır, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Buca bugün ne yazık ki Avrupa'nın en kirli havasına sahip ikinci bölgesi oluyorsa, bu bir tesadüf değil; yıllardır süren beceriksizliğin, ihmalkârlığın ve sorumsuz belediyeciliğin sonucudur. Buradan açıkça söylüyorum: Buca halkı zehir solumaktadır! Bu tabloyu ortaya çıkaranlar, defalarca uyardığımız Buca Belediyesi yönetimidir." ifadelerini kullandı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

YAŞANANLARIN SORUMLUSU ÇEVRECİLİK NUTUKLARI ATAN YEREL YÖNETİMDİR

Yaşananların sorumlusunun yıllardır çevrecilik nutukları atan ama iş icraata gelince ortada olmayanlar olduğunu belirten Sağır; "Plansız yapılaşma, denetimsizlik ve çevre politikalarındaki büyük boşluklar bugün Bucalıların sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Soruyorum: Çöpleri yakmakta nedir? Bu ilçede yaşayan çocukların, yaşlıların soluduğu hava kimin umurunda? Bu kadar ağır bir tablo karşısında hâlâ sessiz kalmak, sorumluluktan kaçmak değil midir? Artık kimse algı siyaseti yapmasın. Gerçek ortadadır: Buca yıllardır berbat, kötü yönetim sonucunda zehir soluyan bir şehir haline gelmiştir ve bunun bedelini vatandaşlarımız sağlığıyla ödemektedir" diye konuştu.

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

AK Parti olarak bu işin peşini bırakmayacaklarının altını çizen Sağır; "Bu sorumsuzluğun üzeri örtülmeye çalışılsa da örtülmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse her platformda bu ihmali gündeme taşıyacak, Bucalı hemşehrilerimizin temiz hava hakkını sonun kadar savunacağız. Buca kaderine terk edilemez. Bu düzen değişmek zorundadır. "çıkışında bulundu.