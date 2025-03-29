Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın eylem yersiz açıklaması işçilerin sabrını taşırdı

Buca Belediyesi'nde çalışan Genel İş üyesi işçiler, maaşlarını alamadıkları için iş bırakma eylemine başladı. Eylemin üüncü gününe giririlirken ilçe genelinde cadde ve ara sokaklarda iş bırakma eyleminden kaynaklı çöp dağları oluştu.

DUMAN'IN AÇIKLAMALARI BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, devam eden iş bırakma eylemi ile ilgili açıklama yaparak eylemin 'yersiz' olduğunu iddia etti. Duman'ın eylem yersiz açıklaması günlerdir evine ekmek götüremeyen işçileri kızdırdı. İşçilerin Örgüttlü olduğu Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şubeden konuya ilişkin açıklama geldi.

EMEĞİMİZİ SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR!

Buca Belediyesinde çalışan işçilerin aylardır maaşlarını düzenli olarak alamadıklarına dikkat çeken sendika: "Buca Belediyesinde çalışan işçiler imzalanmış toplu iş sözleşmesinin gereği olan haklarından mahrum bırakılıyor. Üyelerimizin alacaklarının çok ciddi rakamlara ulaştığını da belirtmek isteriz. Bu nedenle yasal hakkımız olan demokratik tepki hakkımızı kullanıyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen İş Kanunu'nun 34. maddesi hükmüne göre "ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, işgörme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Ancak kamuoyunun bilgisine sunduğumuz bu haklı talebimize karşı, Buca Belediye Başkanı Sayın Görkem Duman tarafından yapılan açıklamalar, ne yazık ki emeğimizi hedef almakta, sendikal örgütlülüğümüzü itibarsızlaştırmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

SESSİZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

Bucae Belediye Başkanı Görkem Duman'ın işçi eylemini 'yersiz ve manüpülatif' olarak nitelendirdiğini hatırlatan sendika: "Oysa gerçekler ortadadır. 6 aydır toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farklarımız ödenmemektedir. 4 aydır maaşlarımız düzensiz yatırılmakta, geçimimiz her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Gıda yardımlarımız verilmemektedir. Bu koşullarda yaşamak, çalışmak ve kente hizmet etmek her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Sağlık, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamıyoruz. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız beklenemez! Sendikal haklarımızı ve emeğimizin karşılığını savunmak, en temel hakkımızdır. Üstelik bu süreç, sadece işçilerin değil, doğrudan doğruya Buca halkının refahı ve huzuru için de önemlidir. Hakkını alamayan emekçinin hizmet üretmesinin önünde duran engel, işçilerin değil, bu hakkı ödemeyen yöneticilerdir. " ifadelerine yer verildi.

EYLEM, BİLGİMİZ VE ONAYIMIZ DAHİLİNDE

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yaptığı açıklamada iş bırakma eyleminin belediyede örgütlü sendikanın onayı olmadan bir grup işyeri temsilçisinin insiyatifi ile gerçekleştirildiğirne ilişkin iddialarına da yanıt veren sendika: "Bilinmelidir ki bu süreç, sadece temsilcilerimizin inisiyatifiyle değil, şubemizin, DİSK Bölge Temsilcimizin de inisiyatifiyle ve Sendikamız DİSK Genel-İş'in Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara'nın da sürecin başından itibaren yakından takibi, yanımızda durması ve tüm süreçlere yönelik bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi. Kamunun belediye emekçilerinin sırtında yükseldiğini belirten sendika: "Bu nedenle belediyelerin ilk görevi, çalışanlarının haklarını tam ve zamanında ödemek olmalıdır. Biz sadaka değil, alın terimizin karşılığını istiyoruz!Emeğimize, onurumuza ve sendikal haklarımıza sahip çıkmaya; haklarımız verilinceye kadar mücadele etmeye kararlıyız. Buca halkının, bu haklı mücadelemize destek olacağına inanıyor; emeğin ve dayanışmanın kentinde kimsenin yalnız olmadığını bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÖZLER BAŞKAN DUMAN'DA

Şimdi tüm gözler Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'aü çevrildi. Duman'ın biriken işçi maaşlarını ve geriye dönük alacaklarını ödemek için bir takım girişimlerde bulunduğu, ileriki saatlerde durumun netleşeceği öğrenildi.