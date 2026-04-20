Buca Belediye binası önünde eylem! ’’Haklarımız teslim edilene kadar geri adım atmayacağız’’

Buca Belediyesi'nde çalışan memurlar, ödenmeyen alacakları ve imzalandıktan sonra geri çekilmek istenen toplu iş sözleşmesine (TİS) karşı belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından işçiler oturma eylemine geçti.

AYLARCA SABIR GÖSTERDİK AMA

Basın metnini okuyan Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, yaşananların yalnızca geciken ödemelerle sınırlı olmadığını vurguladı. Kamu emekçilerinin aylar boyunca verilen sözlerin tutulmasını beklediğini ifade eden Hükenek, şunları kaydetti: ''Bugün burada, yalnızca geciken ödemeleri değil, aynı zamanda yok sayılan haklarımızı ve geriye götürülmek istenen kazanımlarımızı konuşmak için bulunuyoruz. Kamu emekçileri olarak aylar boyunca sabır gösterdik. Verilen sözlerin tutulmasını bekledik. Açıklanan takvimlerin hayata geçmesini bekledik. Ancak gelinen noktada ne ödemeler yapılmış ne de verilen sözlerin arkasında durulmuştur. Bugün itibariyle; 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları ödenmemiştir. 2024 ve 2025 Arazi tazminatlarımız ödenmemiştir. 2024 ve 2025 yılı performans ücretlerimiz ödenmemiştir. Toplu iş sözleşmesinden doğan ücretlerimiz ise 7 aydır tarafımıza verilmemiştir. Bu tablo, basit bir gecikme değil; emeğin değersizleştirilmesidir. Fakat mesele yalnızca ödenmeyen alacaklarımız da değildir. Asıl sorun, 30 Mart 2026 tarihinde imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış haklarımızın, sonradan alınan ani bir kararla aşağıya çekilmek istenmesidir." İfadelerini kullandı.

BU TUTUM ÇALIŞMA BARIŞINI ORTADAN KALDIRIR

Açıklamasına; "Altına imza atılan bir sözleşmenin hükümlerinin sonradan değiştirilmesi, kamu emekçisine "verilen sözün ve atılan imzaların geçerliliği yoktur" anlamına geldiğini belirten Hükenek; "Bu yaklaşım, çalışma barışını da kurumsal güveni de ortadan kaldırır.'' ifadelerine yer verdi.

"KAZANILMIŞ HAKLAR T ARTIŞMAYA AÇILAMAZ''

Kazanılmış haklar tartışmaya açılamayacağını ifade eden Hükenek; "İmzalanmış bir toplu sözleşme geriye götürülemez. Emekçinin hakkı bütçe kalemleri arasında eritilemez. Geriye dönük tüm alacaklarımızın eksiksiz ödenmesi ve toplu sözleşme hükümlerinin aynen uygulanması zorunluluktur. Bugün gelinen noktada sabır değil, belirsizlik dayatılmaktadır. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Kamu emekçileri olarak haklarımızı biliyoruz ve bu haklardan vazgeçmeyeceğiz. Birliğimizden aldığımız güçle, demokratik ve meşru zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklarımız teslim edilene kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız." diye konuştu.