Buca Belediyesi’nde sabır taştı! Memurlar iş bıraktı...

Buca Belediyesi'nde memurların örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube'ye üyeleri, geriye dönük TİS haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye önünde bir araya gelen memurlar adına yaptığı açıklamada, "2024 ve 2025 yılına ait eğitim yardımları ödenmemiştir. Arazi tazminatlarımız ödenmemiştir. 2025 yılı performans ücretlerimiz ödenmemiştir. Ve en önemlisi, 7 aydır Toplu İş Sözleşmesi ücretlerimiz ödenmemiştir. 7 aydır süren bu durum artık bir gecikme değildir; açık bir hak ihlalidir. Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz" diye konuştu.

HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

Ekonomik gerekçelerin ya da bütçe mazeretlerinin, kamu emekçisinin alın terini ertelemenin bahanesi olamayacağını belirten Nurcan Hükenek; "Verilen sözlerin tutulmaması kurumsal güveni zedelemektedir. Bizler çözümden yanayız. Ancak bu belirsizlik ve oyalama hali artık kabul edilebilir değildir. 7 aydır bekliyoruz. Artık beklemek değil, hakkımızı almak istiyoruz" dedi.

TASARRUF SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA SIRA HEP EMEKÇİYE GELİYOR

Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar ise "İdare gereksiz ve şatafatlı harcamalar yaparken, işçi ve memur emekçilerinin alın teri olan ödemeleri yapmamaktadır. Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bu kabul edilemez. Bugün ev kirasını ödeyemeyen, banka kredisi yüzünden icralık olan, geçim sıkıntısı nedeniyle borç batağına sürüklenen arkadaşlarımız vardır. Belediyeyi ayakta tutan çalışanların bu hale düşürülmesi büyük bir sorumsuzluktur. Kaynakların nerelere harcandığı ortadayken, emekçinin hakkının görmezden gelinmesini kamu vicdanına ve Buca halkının takdirine bırakıyoruz. Bizler lütuf değil, hakkımız olanı istiyoruz. Ödemeler derhal ve eksiksiz yapılmalıdır. Aksi halde doğacak her türlü demokratik hak arama mücadelesinin sorumluluğu idareye aittir" diye konuştu.