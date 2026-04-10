Buca Belediyesine bankamatik çalışan soruşturması

Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri (SGK), Buca Belediyesi hakkında "sahte sigortalı" soruşturması başlattı. Bir ihbarı değerlendiren kurum müfettişlerinin işe gelmeden maaş alıp, sigorta bildirimi yapıldığı iddia edilen yaklaşık 30 kişiyi incelemeye aldığı öğrenildi. AK Parti Buca Belediye Meclis üyesi Veli Balyemez, 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zahide Kurun, CHP İlçe başkanı şoförü Erdi Kutlu, Fikret Yıldız, Gülşen Karataş Şişbacak, Sevgi Kazankaya, Şule Can, Ali Cem Kaya, ve Canan Aydemir Özkan'ın bankamatik çalışan olduklarını iddia etmiş, CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a; "Eğer bu isimler işe gelmeden maaş alıyorlarsa derhal iş akitleri sona erdirilsin" çağrısında bulunmuştu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yakın arkadaşı A.A'nın CHP'li Bornova Belediyesinde bankamatik çalışan olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir bankamatik haberi de CHP'li Buca Belediyesinden geldi.

İŞE GELMEDEN MAAŞ ALDIKLARI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, CHP'li Buca Belediyesi ile belediyeye bağlı şirketlerin personel listelerini mercek altına aldı. Bir ihbarı değerlendiren kurum, yaklaşık 30 kişinin işe gelmeden maaş aldığı, sigorta girişlerinin yapıldığı iddiasını incelemeye aldı.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINDA

SGK İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Buca Belediyesi'ne bağlı, Buca-Mar, Üzüm Kent İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş ile Kızılçullu İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Şirketlerini mercek altına aldı. SGK, sigorta bildirimlerinin fiili çalışmaya dayanmadığı iddiası üzerinden yürüttüğü çalışmayı "sahte sigortalı" statüsüne soktu. Sahte sigorta bildirimleri yapılan kişilerin ayrıca sağlık harcamaları ve diğer kurumlara maliyeti de inceleme kapsamına alındı.

İDDİALAR DOĞRU İSE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Şimdi tüm gözler SGK Müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmaya çevrildi. SGK müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucunda iddia edildiği gibi belediye veya bağlı şirketlerinde bankamatik çalışan tespit edilmesi halinde bankamatik çalışanlarla, çalıştıkları belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri şirket yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

AK PARTİLİ BALYEMEZ GÜNDEME TAŞIMIŞTI

AK Parti Buca Meclis Ayesi Veli Balyemez Buca Belediyesinin 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısında CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zahide Kurun ile birlikte CHP Buca İlçe Başkanı Şoförü Erdi kutlu, Fikret Yıldız, Gülşen Karataş Şişbacak, Sevgi Kazankaya, Şule Can, Ali Cem Kaya ve Canan Aydemir Özkan'ın işe gelmeden maaş aldıklarını öne sürmüştü.