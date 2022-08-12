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Giriş Tarihi: 12.8.2022 12:03 Son Güncelleme: 12.8.2022 12:06

Buca Metrosu İhalesi yine mahkemelik oldu Soyer’in 529 milyonluk ısrarı yine mahkemeye taşındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tartışmalı Buca Metrosu ihalesi yine mahkemelik oldu. İhalede en düşük teklifi sunmasına rağmen komisyon tarafından değerlendirme dışı bırakılan Nurol – Yapı Merkezi Holding ortak girişimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşan ihale komisyonunun aldığı ikinci kararı da yargıya taşıdı. Teklifi ikinci kez değerlendirme dışı bırakılan ortak konsorsiyum, idare mahkemesine komisyon kararının yürütmesinin durdurulması ve ardından da iptali istemiyle dava açtı. SABAH’a konuşan Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ihale komisyonunun sundukları teklifi ikinci kez değerlendirme dışı bırakan kararını yargıya taşıdıklarını söyledi. Arıoğlu; “Konu yargıya intikal etti. Son kararı yargı verecek.” dedi.

ERTAN GÜRCANER
Buca Metrosu İhalesi yine mahkemelik oldu Soyer’in 529 milyonluk ısrarı yine mahkemeye taşındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bürokratlardan oluşan ihale komisyonu 14 Şubat'ta temelini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Buca Metrosunun yapım ihalesinde en düşük teklifi sunan Nurol – Yapı Merkezi ortak konsorsiyumunu elemiş ihaleyi 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak'a vermişti. Bunun üzerine Nurol – Yapı Merkezi İş Ortaklığı, komisyon kararını yargıya taşımıştı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, konsorsiyumun başvurusunu haklı bulup Nurol – Yapı Merkezi iş ortaklığının teklifini değerlendirme dışı bırakan komisyon kararını iptal etmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını değerlendiren Danıştay 13. Daire de idare mahkemesinin verdiği kararı onamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel mahkemenin kararı doğrultusunda komisyonun ikinci kez toplandığını ve yine Gülermak'ta karar kıldığını belirtip inşaata kaldıkları yerden devam edeceklerini açıklamıştı. Soyer'in Danıştay kararına rağmen 529 milyon lira daha fazla teklif veren Gülermak firmasında ısrar etmesi o süreçte tepkileri de beraberinde getirmişti. Şimdi tüm gözler İdare mahkemesinden gelecek karara çevrildi. İdare mahkemesi, bu komisyon kararını da iptal ederse İzmirlinin 529 milyon lirası Soyer'e rağmen İzmirlinin cebinde kalmış olacak.

529 MİLYONLUK FARK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Buca Metrosunun ihalesini gerçekleştirdi. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda 3 milyar 921 milyon 498 bin TL ile en düşük ikinci teklifi sunan Gülermak A.Ş'de karar kıldı. Komisyonun 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile en düşük teklifi veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığı yerine 529 milyon lira daha yüksek teklif sunan Gülermak A.Ş'de karar kılması tartışmaları da beraberinde getirdi.

İDARE MAHKEMESİ KARARI İPTAL ETTİ

İhalede komisyon tarafından değerlendirme dışı bırakılan Nurol – Yapı Merkezi Holding İş Ortaklığı, konuyu yargıya taşıdı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, ortak konsorsiyumun başvurusunu haklı bularak komisyon kararını iptal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, karara itiraz etti.

SOYER'İN 529 MİLYON ISRARI TEPKİ ÇEKTİ

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle 14 Şubat'ta Buca Metrosunun temelini attı. Geçtiğimiz haftalarda Danıştay 13. Daire, Büyükşehir Belediyesinin itirazını ret ederek idare mahkemesinin verdiği iptal kararını onasa da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, idare mahkemesinin iptal gerekçelerini de dikkate alarak ihale komisyonunun tekrar toplandığını ve yine Gülermak'ta karar kıldığını, durdurulan metro inşaatına kaldığı yerden yeniden başlanacağını açıkladı. Soyer'in 529 milyon lira daha fazla teklif sunan firmada ısrar etmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Bu arada komisyon tarafından teklifleri ikinci kez değerlendirme dışı bırakılan Nurol –Yapı Merkezi Holding Ortak konsorsiyumu yaptığı değerlendirme sonucu yargıya gitme kararı aldı.

ARIOĞLU: "YARGIYA TAŞIDIK"

SABAH'a konuşan Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ortak konsorsiyum olarak verdikleri teklifi ikinci kez değerlendirme dışı bırakan komisyon kararını yargıya taşıdıklarını söyledi. İdare mahkemesine, söz konusu komisyon kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ardından da iptali istemiyle dava açtıklarını belirten Arıoğlu; "Konu yargıya intikal etti. İkinci kez komisyon kararını yargıya taşıdık. Son kararı mahkeme verecek. Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında konuşmamız doğru olmaz." dedi.

SON KARARI YARGI VERECEK

Şimdi tüm gözler İdare mahkemesinin vereceği karara çevrildi. Eğer idare mahkemesi yine ihale komisyonunun verdiği kararın yürütmesini durdurur ardından da iptal ederse İzmirlinin 529 milyon lirası Tunç Soyer'in tüm ısrarlarına rağmen İzmirlinin cebinde kalmış olacak.

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Buca Metrosu İhalesi yine mahkemelik oldu Soyer’in 529 milyonluk ısrarı yine mahkemeye taşındı
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