Buca ve Bayraklı belediyelerinde memurlar iş bıraktı

Buca Belediyesi'nde görevli yaklaşık 300 memur, 7 aydır sosyal denge tazminatı (SDS) ile arazi tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 10 Nisan'da başlattıkları eylemlerine haftanın son günü de devam etti.

HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

8 Mayıs Cuma günü tam gün iş bırakan memurlar, belediye binası önünde oturma eylemi yaparak "Hakkımızı istiyoruz" çağrısında bulundu.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Belediye yönetiminin bugüne kadar memurlara verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını belirten memurlar Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti. Slogan atan çalışanlar, belediye yönetiminin emekçinin hakkını görmezden geldiğini öne sürdü.

"MESELE ZAM DEĞİL GASP EDİLEN HAKKIN TESLİMİDİR"

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, yaşanan sürecin bir zam talebi olmadığını, mevcut hakların korunması mücadelesi olduğunu ifade etti. Hükenek, "Önceki toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık alacağımız halen ödenmemiştir. Bununla da yetinilmeyip 30 Mart 2026 tarihinde imza altına alınan haklarımız geriye çekilmiştir. Bizler mevcut hakkımızın 7 aydır ödenmemesine ve daha da önemlisi bu hakların tırpanlanmasına karşı eylem yapıyoruz." İfadelerini kullandı.

YANLIŞTA ISRAR SÜRERSE SAHADA KARŞILIĞI OLUR

Açıklamasına; "Karşımızda hem geçmişe dönük borcunu ödemeyen hem de mevcut hakları gasp eden bir idare var." Diyerek devam eden Hükenek; "Bu yanlışta ısrar edilirse süreç yalnızca masa başında değil sahada da karşılık bulacaktır" şeklinde konuştu.

KARŞIYAKA'DA SEVİNDİREN HABER

Karşıyaka'da ise memurların örgütlü olduğu sendika ile Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal arasında görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Tüm sendikalar adına açıklamalarda bulunan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Filiz, "Sayın belediye başkanımız Yıldız Ünsal ile görüştük. 1 Haziran'da meclis var. Meclisten yeni karar çıkarılacak ve bu yeni karara uygun davranacaklarını söylediler. Gerek Buca gerek Bayraklı gerekse Karşıyaka'da 'Müzakere masasına dönün' diyorduk. Müzakere süreci pazartesi günü itibariyle başlayacak. Asla toplu sözleşmeleri kazanımsız yapmayacağımızı söylüyorduk. Yukarıda da aynısını söyledik kabul ettiler. Pazartesiden başlamak üzere Karşıyaka'da müzakere masası kurulacak. Ondan sonra gelişmeleri takip edeceğiz. Eğer geri adım atılmazsa bu sefer mücadele sürecini en yüksek şekilde devam ettireceğiz." dedi.

EYLEMLER ASKIYA ALINDI

Açıklamasına; "Daha önce yaptığımız görüşmelerde geriye dönük alacaklar söyleniyordu. Bugün tekrar hatırlatıldı" sözleriyle devam eden Filiz, "Mayıs ayında iki tane haziranda da iki tane yatırılacak ve geriye dönük alacaklar da böylelikle tamamlanacak. Burada tarihe geçecek bir direniş ortaya koydunuz. Dolayısıyla da belediye bu anlamda adım atmak zorunda kaldı. Bundan sonraki süreci takip edecek ve bugün itibariyle eylemlerimizi sonlandırmıyor, askıya alıyoruz" ifadelerini kullandı."

BAYRAKLI'DA DA İŞ BIRAKMA

Eylemlerin diğer adresi de Bayraklı Belediyesi oldu. Bayraklı Belediyesinde görev yapan memurlar haftanın son günü, 8 Mayıs Cuma günü iş bıraktı. Sabah erken saatlerde belediye binası önünde toplanan memurlar belediye yönetimine 'işveren tarafından devrilen müzakere masası yeniden kurulsun' çağrısında bulundu. TİS'in bir an önce imzalanmasını talep eden memurlar, kazanılmış haklardan kesinlikle geri adım atmayacaklarına dikkat çekti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör