Buca zehir soluyor

İsviçre merkezli IQAir tarafından yayımlanan 2025 Dünya Hava Kalitesi Raporu, açıklandı. Avrupa'nın en kirli yerleşimleri sıralamasında İzmir'in Buca ilçesi ikinci sırada yer aldı. Rapor Buca'da yaşayan yüzbinlerce kişinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarının çok üzerinde kirli hava soluduğunu ortaya koydu. Buca Belediyesi geçtiğimiz aylarda ilçenin cadde ve sokaklarından topladığı çöpleri temizlik işleri şantiyesinde kaçak olarak depolayıp yaktığı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 869 bin lira para cezasına çarptırılmıştı. Buca'nın Avrupa'nın havası en kirli ikinci bölgesi seçilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, CHP'li Buca Belediyesi'ne yüklendi.

Sağır, "Buca bugün ne yazık ki Avrupa'nın en kirli havasına sahip ikinci bölgesi oluyorsa, bu bir tesadüf değil; yıllardır süren beceriksizliğin, ihmalkârlığın ve sorumsuz belediyeciliğin sonucudur. Buradan açıkça söylüyorum: Buca halkı zehir solumaktadır! Bu tabloyu ortaya çıkaranlar, defalarca uyardığımız Buca Belediyesi yönetimidir" ifadelerini kullandı. Yaşananların sorumlusunun yıllardır çevrecilik nutukları atan ama icraat yapmayanlar olduğunu belirten Sağır "Plansız yapılaşma, denetimsizlik ve çevre politikalarındaki büyük boşluklar bugün Bucalıların sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Soruyorum: Çöpleri yakmak nedir? Bu ilçede yaşayan çocukların, yaşlıların soluduğu hava kimin umurunda? Bu kadar ağır bir tablo karşısında hâlâ sessiz kalmak, sorumluluktan kaçmak değil midir?" diye konuştu.