Buca'da bıçak kemiğe dayandı: “Çarşamba mesai saati bitimine kadar ödeme yapılmazsa tam gün iş bırakıyoruz”

CHP'li Buca Belediyesinde sabırlar tükendi. 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar önceki gün yarım gün iş bıraktı. Belediyede örgütlü Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, salı akşamına kadar belediye yönetiminden somut bir dönüş yapılmadığı takdirde Buca Belediyesi emekçilerinin 25 Şubat Çarşamba günü tam gün iş bırakacağını belirtti.

HAKLARIMIZIN ÖDENMESİ TERCİH DEĞİL YÜKÜMLÜLÜKTÜR

Buca Belediyesi önünde basın açıklaması yapan sendika aylar geçmesine rağmen haklarını alamadıklarına dikkat çekti. Grup adına basın bildirisini okuyan Nurcan Hükenek; "Toplu sözleşme ile güvence altına alınmış haklarımızın ödenmesi tercih değil, bir yükümlülüktür. Ekonomik gerekçeler ya da bütçe mazeretleri, kamu emekçisinin alın terini ertelemenin bahanesi olamaz" diye konuştu.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Kamu emekçileri olarak birlik ve dayanışmayı koruyarak hareket edeceklerini vurgulayan Hükenek, "Hiçbir baskı, hiçbir yönlendirme ve hiçbir manipülasyon; meşru taleplerimizden geri adım atmamıza neden olmayacaktır. Haklarımız eksiksiz ve derhal ödenene kadar demokratik ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

İŞÇİLER BEKLEMEDE

Öte yandan Buca Belediye yönetimi belediye çatısı altında çalışan işçilerin 15 Şubat'ta yatması gereken Ocak ayı maaşlarını da yatırmadı. Durum böyle olunca belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası belediye yönetimi ile durum değerlendirmesi yapmak için görüşmelere başladı. Taraflar arasındaki görüşmenin devam ettiği öğrenildi. Şimdi tüm gözler sendika ile belediye yönetimi arasındaki görüşmelere çevrildi. Eğer belediye yönetimi maaşların ödenmesine ilişkin bir takvim sunamazsa memurlardan sonra işçiler de iş bırakabilecek.