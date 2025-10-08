Buca’da işçiye verilen sözler tutulmadı: İşçiler yine iş bıraktı

Geçtiğimiz Eylül ayında ilçe sokaklarının çöp yığınları ile kaplanmasına neden olan 9 günlük iş bırakma eylemi sırasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman işçilerin örgütlü olduğu sendikaya sunduğu ödeme takvimine yine uymadı.Durum böyle olunca belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube yönetimi yine iş bırakma kararı aldı.

SÖZDE 7 EKİM'E KADAR YATACAKTI

Geçtiğimiz Eylül ayında 9 gün süren iş bırakma eylemi sırasında CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçilere geçmişe dönük iki maaşın ödenmesiyle birlikte Ağustos ayı maaşının da en geç 7 Ekim tarihine kadar yatırılacağı sözünü vermişti. Ancak aradan geçen süreye rağmen bu söz yine yerine getirilmedi.



MAAŞIN SADECE YARISI YATTI

Sabah erken saatlerde maaşlarını çekmek için bankamatiklere koşan işçiler hesaplarına yalnızca maaşlarının yarısının yatırıldığını görünce büyük şok yaşadı. Bunun üzerine Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi, örgütlü olduğu belediye işçilerine iş bırakma çağrısında bulundu. Bunun üzerine sabah erken saatlerden itibaren belediye hizmet birimlerinde görev yapan işçiler işbaşı yapmadı.





1900 İŞÇİ İŞ BIRAKTI

Yaklaşık 1900 belediye işçisi maaşlarının tamamı ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Yaşanan şok gelişme sonrası başta temizlik olmak üzere belediye hizmetlerinde aksama yaşanırken, sendika temsilcilerinin belediye yönetimiyle tekrar masaya oturacağı belirtildi. Belediye cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



BELEDİYE ŞİRKETİ İŞÇİLERE SMS MESAJI ATTI

Öte yandan işçilerin bağlı bulunduğu belediye şirketi Buca-Mar'dan işçilerin cep telefonlarına atılan SMS mesajında kalan maaşın gün içinde yatırılacağı ifade edildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı: 'Değerli çalışanlarımız Ağustos ayı maaş hak edişlerinin yarısı hesaplarınıza yatırılmıştır. Kalan maaş ödemeleri ise yarın hesaplarınıza yatırılacaktır. Göstermiş olduğunuz sabır ve özverili çalışmalarınız için teşekkür ederiz.' Dendi.

İŞÇİNİN KULAĞI BELEDİYEDEN GELECEK HABERDE

Şimdi tüm dikkatler belediyeden gelecek habere çevrildi. Eğer şirket attığı mesajda belirtilen şekilde maaşların geri kalanını yatırırsa eylem sona erecek. Eğer yatmazsa yatana kadar işçiler iş bırakma eylemine devam edecek. Durum böyle olursa geçtiğimiz haftalarda Buca'da yaşanan bildik manzaralar yine yaşanacak. İlçenin cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler nedeniyle çöp dağları oluşabilecek.