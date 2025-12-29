Buca’da kritik saatler! Gece 24.00’a kadar maaşlar yatmazsa temizlik işleri de iş bırakacak

İzmir Buca Belediyesinde geçtiğimiz hafta başlayan maaş krizi yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz hafta belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 Nolu şube CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman sendigkaya sunduğu ödeme takvimine uymamış bunun üzerine sendika iş bırakma eylemine gitmişti. Şube Başkanı Değer Yıldız ilk etapta temizlik işleri, anaokulları ve yemekhane çalışanlarının çalışmaya devam edeceğini açıklamış; "Eğer kısa sürede anlaşma olmazsa bu birimlerimizde iş bırakacak" uyarısında bulunmuştu.

SENDİKA RESTİ ÇEKTİ

Aradan geçen süreçte Buca Belediyesi işçilerin Kasım ayı çıplak maşalarını hesaplara yatırmayınca sendika ile işveren arasındaki ipler kopma noktasına geldi. DİSK'e bağlı Genel İy Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer yıldız işverene 29 Aralık Pazartesi günü gece saat 24.00'a kadar süre tanıdıklarını belirterek: "Eğer bu süre içinde alacaklarımız hesaplara yatmazsa 30 Aralık itibariyle temizlik işleri, anaokulları ve yemekhanede çalışan işçi arkadaşlarımız da geçen hafta başlattığınız iş bırakma eylemine destek verip iş bırakacak. 30 Aralık sabahından itibaren Buca'da çöpler toplanmayacak." Dedi.

SAAT 00.00'A KADAR MÜHLET

Yıldız, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Buca Belediyesi emekçileri olarak daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la imzaladığımız taahhütnameden sonra aralık ayının 15 ile 23'ü arasında kasım ayı maaşımızı almamız gerekiyordu. 5 günlük opsiyonu kullanmasına rağmen kasım ayı maaşımız ödenmedi. Aralık ayının 30'unda da erzak kartlarımız ve mesailerimizin ödenmesi gerekiyor. Ancak onunla ilgili de herhangi bir gelişme şu an için yok. Maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle bu eyleme başladık, Cuma gününden beri de eylemdeyiz ama temizlik işlerini Buca halkına eziyet yaşatmamak adına çalıştırmaya devam etmiştik. Sayın Belediye Başkanı ve kamuoyuna da gereken açıklamayı yapmıştık. Bugün yani 29 Aralık Pazartesi saat 00.00'dan itibaren çöpleri kaldırmayacağız" diye konuştu.

BEN KENDİ ADIMA UTANIYORUM

Yaklaşık 1 senedir maaşlarını düzgün alamadıklarını belirten Değer Yıldız; "Son 3 ayın ücretini hiç alamayıp, 7 günlük eylem sonrası aldık. Sonraki süreçte 1 gün daha eylem yapıp diğer maaşımızı aldık. Arkasından 5 gün daha eylem yapıp geri kalan sözleşmedeki farkımızı aldık. Bugün de kasım ve aralıkta ödemesi gereken maaşımız için eylem yapıyoruz. Ben kendi adıma, yaptığım işten, verdiğim mücadeleden, her gün buraya gelip eylem yapmaktan utanıyorum. Ama birileri artık görevini yapmalı. Biz burada eylem yapmaktan mutlu değiliz. İşçi bu kadar yok sayılmaz" diye konuştu.

ÇÖPÜ TOPLAMAYACAĞIZ

29 Aralık itibariyle anaokullarının çalışmadığını belirten Yıldız; "Onlarla ilgili karar vereceğiz ama saat 00.00'dan itibaren bu şehirde çöpü toplamayacağız. Şu an bütün birimlerimiz eylemde, yemekhanemizi işçilere yemek çıkardıkları için çalıştırıyoruz. Kanunen zorunlu hizmet olan veteriner ve sağlık hizmetlerinde çalışmamız devam ediyor. Ama onun dışındaki bütün iş yerlerimizde yarın (30 Aralık Salı) iş bırakma eylemini topyekun gerçekleştiriyoruz. Yeni yıla 1 gün kaldı. İşçinin parası yok, yılbaşıyla ilgili herhangi bir hazırlık yapamadı. Evine erzak, çocuklarına giyecek, oyuncak, hediye alamadı. Koca bir kent yılbaşı gecesi evinde oturup, eğlenip, ailesiyle otururken maalesef Buca Belediyesi emekçileri o gece de sokakta eylem yapmaktan başka bir şey yapmayacak. Eğer eyleme devam edersek de yeni yılın ilk gününde o gece bütün Bucalıları bu meydanda yanımıza destek vermeye çağırıyoruz." İfadelerini kullandı.