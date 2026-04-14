Buca’da sözler yine tutulmadı: 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar isyan etti

CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yine sözünde durmadı. 2 yıllık görev süresi içinde defalarca işçi ve memura verdiği sözleri yerine getirmediği için belediye çalışanları tarafından protesto edilen CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu sefer de memurları mağdur etti. Geçtiğimiz haftalarda 7 aydır sosyal denge tazminatlarını alamadıkları için eylem yapan memurlara 'Banka kredisi ile ödeme sözü' veren Duman, bu sefer de sözünde durmayınca belediye çatısı altında görev yapan 300 memur ayaklandı.

7 AYDIR SDT TAZMİNATLARI ÖDENMİYOR

Buca Belediyesinde memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen 2 No'lu şube yönetimi eylem kararı aldı. 2 No'lu Şube idari Sekreteri Nurcan Hükenek, belediye yönetiminin verdiği sözleri yine tutmadığını söyledi. "Biz sözümüzün arkasındayız." Diyen Hükenek: "Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü başlattığımız eylemlilik sürecinde, haklarımızı alana kadar meşru ve demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğimizi ifade etmiştik. 2024 ve 2025 yılı eğitim yardımı, arazi tazminatları ve 7 aydır TİS alacaklarımız ödenmemiştir. Eylemlerimiz devam ederken bizlere ödeme planı sunulmuştur. Bu ödeme planına istinaden eylemler sonlandırılmıştır. Ancak bu süre içerisinde 1 tane TİS ücreti ödenmiş sonrasında ödeme planına uyulmamış verilen sözler tutulmamıştır. Buca Belediyesi yönetimi; ekonomik kriz, bütçe yetersizliği ve mali sıkıntıları gerekçe göstermektedir. Ancak bu gerekçeler, emekçilerin yaşadığı mağduriyeti büyütmekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, bankalara yüklenen, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen ve bankaların faizleri nedeni ile çıkmaza giren belediye emekçileri artık tükenme noktasına gelmiştir" diye konuştu.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKİYORUZ

Belediye çalışanlarının ödemelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle ailesinin geçimini sağlamakta zorlandığını belirten Hükenek; "Çocuklarının en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan emekçiler, her geçen gün daha da borç batağına sürüklenmektedir" diye konuştu.

SABRIMIZIN SINIRLARINI ZORLUYORSUNUZ!

Hükenek, şunları söyledi, "Ekonomik krizin bedelini emekçilere yükleyen bu anlayış kabul edilemez. Belediye çalışanları, tüm bu zorluklara rağmen görevini özveriyle sürdürmektedir. Ancak artık sabır sınanmakta, emekçi oyalanmaktadır. Bizler oyalanmak değil, hakkımız olanı istiyoruz! Buca Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyoruz; Defalarca ödeme sözü verdiniz tutmadınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirin! Emekçiyi oyalamaktan vazgeçin, alacaklarımızı hemen ödeyin! Biz, Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak; emeğimizin, alın terimizin ve hakkımızın takipçisiyiz. Bugün buradayız, yarın yine burada olacağız. Haklarımızı alıncaya kadar bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.