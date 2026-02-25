Buca’da TİS krizi büyüyor: Tam gün iş bırakma kararı

CHP'li Buca Belediyesi'nde krizler bitmiyor. Geçtiğimiz haftalarda işçilerin alacaklarını alamadıkları gerekçesi ile süresiz iş bırakmasının ardından bu sefer de memurlar ayaklandı.

SDT TAZMİNATLARI 7 AYDIR ÖDENMİYOR

7 Aydır maaşlarla birlikte ödenen sosyal denge tazminatlarını alamayan memurlar 19 Şubat'a eylem başlattı. Belediye yönetiminden ödeme planı isteyen memurların bekleyişi sonuç vermeyince belediye çatısı altında çalışan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube Yönetimi CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a 24 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar süre tanıdı.

SÜRE DOLDU, ÖDEME OLMADI

Sürenin dolmasına rağmen belediye yönetimi memurların örgütlü olduğu sendikaya görüşme talebi ya da ödeme takvimi sunmadı. Bunun üzerine memurlar 25 Şubat Çarşamba sabahı daha önce alınan karar doğrultusunda iş başı yapmadı.

TAM GÜN İŞ BIRAKTILAR

2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Buca Belediyesi'nde ödenmeyen 7 aylık TİS alacaklarımız nedeniyle başlattığımız eylemlerimiz devam etmektedir. Daha önce duyurduğumuz üzere, Salı günü mesai bitimine kadar belediye yönetimi tarafından sendikamıza herhangi bir görüşme talebi ya da ödeme planı iletilmemiştir" denildi.

SENDİKA YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bu nedenle 25 Şubat 2026 Çarşamba günü tam gün iş bırakma eylemi yapılacağı belirtilen açıklamada, "Hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanarak tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Sabah mesaimize gelmeyip kart basmayacağız. Saat 11.00'da belediye binası önünde toplanıp basın açıklaması yapacağız." İfadelerine yer verildi.

KATILIM FAZLA OLURSA ETKİSİ DE BÜYÜK OLUR

Belediye çalışanlarına çağrıda bulunan Nihat Filiz; "Tüm Buca Belediyesi emekçilerini iş bırakma eylemine güçlü ve kararlı biçimde katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz. İş bırakma eyleminin etkisi, katılımın gücüyle doğru orantılıdır. Ne kadar güçlü bir katılım sağlarsak, haklarımızı alma konusunda o kadar etkili oluruz" ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

İş bırakma eylemi nedeniyle Buca Belediyesinde işyeri çalıştırma, inşaat ruhsatı, zabıta denetimi, çevre müdürlüğü denetimleri, mali işler gibi birimlerde bürokratik işlemler yapılamadı. Hiçbir şeyden habersiz gün içinde belediyeye gelen vatandaşlar memurların iş bırakması nedeniyle işlemi yapılamadığını öğrenince tepki gösterdi. Vatandaşlar son 1 yılda işçi ve memurun alacaklarını alamadıkları için birçok kez eylem yaptığını belirterek belediye yönetimine 'Artık yeter. Çalışanların maaşlarını ve alacaklarını tam ve zamanında ödeyin' çağrısında bulundu.