Bucak Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Bucak Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Bir karayolu ulaştırma terminali olan Bucak Otogarı, Burdur ilinde hizmet vermektedir. Otogarda, 6 adet yazıhane, yolcuların dinlenebileceği alanlar, yiyecek içecek hizmeti sunan yerler, dinlenme alanları, taksi durağı, araç park yeri, mescit ve WC bulunur. Bucak otogar nerede, yol tarifi ile Bucak Otogarı'na nasıl gidilir ve merkeze yakın mı gibi sorulara ise ziyaretçiler tarafından yanıt aranmaktadır.

Bucak Otogar Nerede?

Akdeniz'de hizmet veren otogarlardan biri olan Bucak Otogarı, Burdur iline bağlı Bucak ilçesinde bulunur. Otogar, Mehmet Akif Mahallesi'nde, ilçe merkezine oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Minibüsler ve taksiler sayesinde otogara kolayca ulaşım sağlanabilir. Konumu itibariyle Antalya'ya, Isparta'ya ve Denizli'ye çok yakın mesafededir. Bundan dolayı, çevre illere ulaşım sağlamak açısından önemli bir merkezdir. Bucak Otogarı'ndan il merkezine ve diğer ilçelere gitmek için ise minibüs ve otobüs firmalarının servis imkanları kullanılabilir.

Bucak Otogarı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Bucak Otogarı'na ulaşmak için tercih edilebilecek birden fazla seçenek bulunur. Bunun için aşağıdaki ipuçları faydalı olabilir:

Bucak'tan otogara gitmek için belediye otobüsleri ve minibüsler tercih edilebilir. Toplu taşıma araçları, otogarın bulunduğu Mehmet Akif Mahallesi'ne düzenli seferler düzenlemektedir.

En hızlı yöntem, Tınaztepe Aktarma Merkezi'ne giderek oradan 277 numaralı "Otogar - Tınaztepe" otobüsüne binmektir. Otobüs, yaklaşık 30 dakika veya daha kısa sürede otogara ulaştırır.

Bucak Otogarı'na gitmek için özel araç kullanarak gidecek olan yolcular, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nı takip ederek otogara ulaşım sağlayabilir.

Bucak'tan otogara gitmek için taksi de kullanılabilir. Diğerlerine göre daha çok daha rahat bir ulaşım seçeneği olan taksinin, aynı zamanda daha maliyetli olduğu da unutulmamalıdır.

Otobüs firmalarının birçoğu, yolcularını otogara ulaştırmak için ücretsiz servis hizmeti sağlamaktadır. Bu servisler, otobüs bileti alındıktan sonra belirli noktalar üzerinden otogara götürür.

Bucak Otogarı'na gitmek için yukarıdaki seçeneklerden herhangi biri tercih edilebilir.