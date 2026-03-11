Buca’ya müjde! İzmir’in ikinci Şehir Hastanesi Buca’ya geliyor

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Buca'ya kazandırılacak olan Şehir Hastanesi projesine ilişkin yaptığı açıklamada ilçeye tarihi bir sağlık yatırımının müjdesini verdi. Sağır, Buca'nın uzun yıllardır beklediği büyük sağlık yatırımının hayata geçirilmesinin hem ilçe hem de İzmir için önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

ŞEHRİMİZİN SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Başkan Sağır yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Buca'mız için uzun süredir üzerinde çalışılan ve hemşehrilerimizin büyük bir heyecanla beklediği önemli bir gelişmeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirecek, vatandaşlarımızın modern ve hızlı sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayacak Şehir Hastanesi projesi Buca'mıza kazandırılıyor. Bu yatırım yalnızca bir hastane değil, aynı zamanda Buca'nın geleceğine yapılan büyük bir yatırımdır." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İlçe Başkanı Sağır açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'yi sağlık alanında dünyanın örnek aldığı bir seviyeye taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'a, İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'ya, Milletvekillerimize ve bu sürecin her aşamasında emeği olan tüm yetkililere Bucalı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum." Diye konuştu.

İZMİR'İN GÜNEY AKSINA HİZMET VERECEK

Şehir Hastanesi'nin yalnızca Buca'ya değil, İzmir'in güney aksına da hizmet verecek büyük bir sağlık kompleksi olacağını ifade eden Sağır, projenin bölgedeki sağlık yükünü önemli ölçüde hafifleteceğini söyledi. Projenin tamamlanması ile Buca'nın, modern sağlık altyapısı ile yalnızca İzmir'in değil, Ege Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden biri haline geleceğine dikkat çeken Sağır; "Vatandaşlarımız daha hızlı, daha kaliteli ve daha erişilebilir sağlık hizmetine kavuşacaktır. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Buca'nın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet siyasetidir. Buca'nın hak ettiği yatırımları alması, gelişmesi ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Şehir Hastanesi projesinin Buca'mıza ve İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.