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Giriş Tarihi: 12.6.2022 16:44

Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bücür nerede çekildi?

Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bücür nerede çekildi?

Bücür oyuncuları ile çocukların sevdiği kadroyu bir araya getiriyor. Bu gece televizyon ekranlarında yayımlanacak olan film aile sinema geceleri için oldukça uygun. Bücür filmi konusu ve oyuncuları ile izleyenlerinin gündemdeki yerini alırken sinema gecesi için hazırlık tamamlandı. Afacan bir çocuğun maceralarını anlatan film bu akşam henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenlerin karşısına çıkacak. Peki, Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte detaylar…

Komedi ve aile türündeki Bücür filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Umut Kırca oturuyor. Afacan çocuk maceralarına iyi bir örnek olan yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Bücür filmi nerede çekildi? İşte Bücür filmi hakkında tüm merak edilenler…

BÜCÜR KONUSU

Ultra zeki bir çocuk olan Umut, on yaş doğum gününden önce annesini bulmaya karar verir. Yoğun bilgisayar becerileri sayesinde annesinin izine rastlar ve İstanbul'a gitmenin bir yolunu bulur. Annesini ararken tuhaf bir tesadüf eseri rastladığı Özge ile başlarını büyük bir belaya sokarlar. Kendini nefes nefese bir kovalamaca içinde bulan Umut, hem annesinin izini sürdürmeye hem de Özge Abla ile peşlerine düşen adamları atlatmaya çalışacaklardır.

BÜCÜR OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ümit Erdim

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile ve komedi türündeki filmin çekimleri İstanbul Bayrampaşa'da ve Miniatürk içinde gerçekleştirildi.

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Bücür filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bücür nerede çekildi?
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