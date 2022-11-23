Budapeşte Gezilecek Yerler - Budapeşte’de Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Kaç Günde Gezilir?

Budapeşte gezilecek yerler genellikle tarihi değeri olan alanlardır. Bunun yanında Budapeşte'de gezilecek yerler çok fazla olduğundan gezi planı yapmakta zorlanabilirsiniz. Budapeşte'de ne yapılır araştırması ile güzel bir gezi planı yapabilirsiniz. Bunun yanında Budapeşte'ye hangi aylarda gidilir sorusu da önemsenmesi gereken bir konudur. Budapeşte kaç günde gezilir diye merak ediyorsanız yazımızda bu konuya ilişkin de bilgi bulabilirsiniz. Budapeşte'de nereye gidilir yazımızın devamında.

Budapeşte'de Gezilecek Yerler

Budapeşte, son derece etkileyici yerlerin bulunduğu bir coğrafyadır. Tarih boyunca her zaman önemini korumuş olan bu coğrafyada yapabileceğiniz çok fazla şey vardır. Bunun yanında gezinizi ölümsüzleştirmek adına harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Şehirde bulunduğunuz esnada gezmeniz gereken yerleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Budin Kalesi

Budapeşte şehrinin sembollerinin başında Budin Kalesi yer alır. Geçmişi 13. YY'a dayanan kalede barok mimarisinin güzelliklerine şahit olacaksınız.

Parlamento Binası

Tuna Nehri'ne bakan bu binanın yapımında 40 kilo altın kullanılmıştır. İhtişamlı görüntüsü ile dikkat çeken bu binanın önünde harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Aziz Stefan Bazilikası

Macaristan'ın sembolik yapılarından biri de Aziz Stefan Bazilikası'dır. Göz kamaştıran mimarisi ile dikkat çeken bu yapı, gezginlere tam anlamıyla turistik bir şölen sunar. Binanın dış ve iç dekorasyonundaki incelik görenlerin ilgisini çeker.

Zincir Köprü

Budapeşte'nin önemli mimarisi ve sembollerinden biri de Zincir Köprü'dür. 1842-1849 yılları arasında inşa edilen bu köprü, etkileyici yapısı ile Tuna Nehri üzerinde uzanır. Bu köprü Macar halkı tarafından Aslanlı Köprü olarak da anılır.

Balıkçı Tabyası

Budapeşte'nin turistik merkezlerinden biri de Balıkçı Tabyası'dır. Bu tabyaya ilk baktığınızda sadece sıradan bir kale gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Taş kulelerin ve mimarinin etkileyiciliği ile dikkat çeken bu alanda çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kahramanlar Meydanı

Kahramanlar Meydanı, anıt ve heykellerde donatılmış bir alandır. 36 metre yüksekliğindeki Milenyum Anıtı bu meydanda yer alır. Macaristan Devleti'ni kuran 7 kabile liderinin heykeli de bu alanda bulunur.

Andrássy út Caddesi

Bu cadde, Budapeşte'nin en renkli ve hareketli alanıdır. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu cadde, turistlerin çok ilgisini çeken bir bölgedir. Burada son derece eğlenceli vakit geçirebileceğiniz restoran ve kafeler bulunur.

Budapeşte Kaç Günde Gezilir?

Budapeşte gezisi için en az 3-4 günlük bir süre ayırmanız mantıklı olacaktır. Daha kısıtlı bir gezi zamanınız varsa da gezilecek yerleri öncelik sırasına göre planlayabilirsiniz. Gezi için tur şirketlerinden de istifade edebilirsiniz.

Budapeşte gezisi planlanırken dikkate almanız gereken hususlardan biri de geziyi yılın hangi döneminde planlayacağınızdır. Macaristan, kış döneminin soğuk ve kar yağışlı geçtiği bir coğrafyadır. Bu nedenle gezinizi yaz aylarına planlamanız daha uygun olacaktır. Yaz döneminin sıcak ikliminden rahatsız oluyorsanız da geziniz için en uygun dönem Mayıs ve Eylül aylarıdır.